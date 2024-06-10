На родео в Орегоне бык сорвался с цепи, прыгнул на трибуны: несколько человек пострадали

На западе Соединенных Штатов бык перепрыгнул через барьер родео на трибуны и промчался через толпу зрителей, прежде чем его схватили. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News.

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В эту субботу, 8 июня, американский городок Систерс в Орегоне организовал ежегодное родео, но мероприятие пошло не так, как планировалось. Когда зрители пели патриотический гимн, бык, бегавший по кругу на арене, перепрыгнул через барьер и бросился в толпу зрителей.

Животное заставило зрителей порываться в поисках безопасности, прежде чем животное удалось схватить. Три человека получили ранения. Они были доставлены в больницу. По состоянию на утро понедельника их состояние оставалось неизвестным.

Быка забрали к животноводческому подрядчику. Указывается, что бык пройдет дополнительное обучение.

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