Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
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Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
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Завтра на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света
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На родео в Орегоне бык сорвался с цепи, прыгнул на трибуны: несколько человек пострадали
На родео в Орегоне бык сорвался с цепи и прыгнул на трибуны, ранив нескольких человек, прежде чем его поймали.
В Миргороде прогремел взрыв - СМИ
В Миргороде Полтавской области был слышен взрыв во время воздушной тревоги.
Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 6, под завалами дома могут быть люди
Шесть человек получили ранения, а жилые здания, гаражи и автомобили были повреждены в результате вражеских ударов по Харькову, возможно, люди оказались в ловушке под обломками частного дома.
Завтра на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света
Завтра, 11 июня, графики почасовых отключений света будут применены по всей Украине с 14:00 до 19:00.
Украина и Польша провели переговоры по экспорту украинского сахара в ЕС
Украина и Польша обсудили возобновление экспорта украинского сахара в ЕС после сбора нового урожая сахарной свеклы в сентябре, после временного запрета Украины на беспошлинный экспорт сахара в ЕС.
Было три удара КАБами: в Харькове известно о двух раненых
Российские захватчики трижды обстреляли Харьков КАБами, что привело к пожару и по меньшей мере двум раненым.
Оккупанты ударили КАБом по Харькову, в результате атаки вспыхнул дом - ОВА
российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, вспыхнул пожар в доме. Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Северный Китай готовится к рекордной жаре: температура уже превышает 40 градусов по Цельсию
Северный Китай готовится к рекордной жаре, температура уже превышает 40 ° C, что вынуждает власти выдавать предупреждения о высокой температуре.
Взрыв прогремел в Харькове - СМИ
В Харькове слышали взрыв, когда была объявлена воздушная тревога, и жителей призвали оставаться в укрытиях.
Договоры на более 17 миллиардов гривен: в ГОТ рассказали, кто и за сколько будет кормить украинских военных с первого июля
Государственный оператор тыла подписал контракты на сумму более 17 млрд грн с семью компаниями на поставку продуктов питания Вооруженным силам Украины во второй половине 2024 года по средней цене 109,22 грн за комплект.