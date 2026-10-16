У США 16-річний підліток влаштував стрілянину в школі: загинули 3 дітей, є поранені

У американському штаті Орегон 16-річний підліток відкрив стрілянину в початковій школі Сільвер-Рейл у місті Бенд. Унаслідок нападу загинули 3 дитини віком 5, 8 та 11 років. Самого нападника застрелив місцевий житель. Про це повідомляє BBC із посиланням на поліцію, пише УНН.

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За словами начальника поліції Бенда Майка Кранца, підліток проник до навчального закладу в четвер удень. Щоб потрапити всередину, він стріляв із рушниці по замках зачинених дверей.

Перші повідомлення до поліції надійшли від очевидців, які розповіли, що озброєний хлопець стріляв по автомобілю. Згодом правоохоронці отримали виклики про стрілянину безпосередньо в школі.

Нападника зупинив місцевий житель

За інформацією поліції, один з очевидців переслідував підлітка до школи та застрелив його. Перші правоохоронці прибули на місце через 3 хвилини після повідомлення про напад.

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Крім загиблих, відомо про 2 постраждалих. Семирічну дитину та 54-річного вчителя госпіталізували у критичному стані.

Особу нападника поки не розголошують. Також невідомо, чи був він пов'язаний із навчальним закладом.

У п'ятницю всі школи міста Бенд закрили. Місцева влада заявила, що громада потребує часу, щоб оговтатися від трагедії.

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