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В США 16-летний подросток устроил стрельбу в школе: погибли 3 детей, есть раненые

Киев • УНН

 • 6048 просмотра

16-летний подросток открыл стрельбу в начальной школе Бенда, погибли трое детей. Еще один ребенок и учитель находятся в критическом состоянии.

В США 16-летний подросток устроил стрельбу в школе: погибли 3 детей, есть раненые

В американском штате Орегон 16-летний подросток открыл стрельбу в начальной школе Сильвер-Рейл в городе Бенд. В результате нападения погибли 3 детей в возрасте 5, 8 и 11 лет. Самого нападавшего застрелил местный житель. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию, пишет УНН.

Подробности

По словам начальника полиции Бенда Майка Кранца, подросток проник в учебное заведение в четверг днем. Чтобы попасть внутрь, он стрелял из ружья по замкам запертых дверей.

Первые сообщения в полицию поступили от очевидцев, которые рассказали, что вооруженный парень стрелял по автомобилю. Впоследствии правоохранители получили вызовы о стрельбе непосредственно в школе.

Нападавшего остановил местный житель

По информации полиции, один из очевидцев преследовал подростка до школы и застрелил его. Первые правоохранители прибыли на место через 3 минуты после сообщения о нападении.

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Кроме погибших, известно о 2 пострадавших. Семилетнего ребенка и 54-летнего учителя госпитализировали в критическом состоянии.

Личность нападавшего пока не разглашают. Также неизвестно, был ли он связан с учебным заведением.

В пятницу все школы города Бенд закрыли. Местные власти заявили, что общине нужно время, чтобы оправиться от трагедии.

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Степан Гафтко

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