В США 16-летний подросток устроил стрельбу в школе: погибли 3 детей, есть раненые
Киев • УНН
16-летний подросток открыл стрельбу в начальной школе Бенда, погибли трое детей. Еще один ребенок и учитель находятся в критическом состоянии.
В американском штате Орегон 16-летний подросток открыл стрельбу в начальной школе Сильвер-Рейл в городе Бенд. В результате нападения погибли 3 детей в возрасте 5, 8 и 11 лет. Самого нападавшего застрелил местный житель. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию, пишет УНН.
Подробности
По словам начальника полиции Бенда Майка Кранца, подросток проник в учебное заведение в четверг днем. Чтобы попасть внутрь, он стрелял из ружья по замкам запертых дверей.
Первые сообщения в полицию поступили от очевидцев, которые рассказали, что вооруженный парень стрелял по автомобилю. Впоследствии правоохранители получили вызовы о стрельбе непосредственно в школе.
Нападавшего остановил местный житель
По информации полиции, один из очевидцев преследовал подростка до школы и застрелил его. Первые правоохранители прибыли на место через 3 минуты после сообщения о нападении.
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Кроме погибших, известно о 2 пострадавших. Семилетнего ребенка и 54-летнего учителя госпитализировали в критическом состоянии.
Личность нападавшего пока не разглашают. Также неизвестно, был ли он связан с учебным заведением.
В пятницу все школы города Бенд закрыли. Местные власти заявили, что общине нужно время, чтобы оправиться от трагедии.
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