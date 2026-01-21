Трамп прибыл в Швейцарию с задержкой из-за неисправности самолета: уже отправился в Давос

Президент США Дональд Трамп приземлился в Швейцарии с опозданием после того, как незначительная проблема с электропроводкой вынудила его вернуться в Вашингтон, чтобы пересесть на другой самолет, и уже отправился в Давос на вертолете, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Air Force One приземлился в Цюрихе незадолго после 12:30 по местному времени, почти через два часа после первоначального запланированного времени прибытия.

Первая попытка полета президента США в Давос закончилась неудачей, когда незначительная проблема с электропроводкой на борту Air Force One вынудила экипаж вернуть самолет примерно через 30 минут полета из соображений безопасности. Трамп пересел на другой самолет в Вашингтоне.

Вместо первого самолета президент летел на одном из других самолетов, используемых как Air Force One, самолете, который обычно используется для внутренних рейсов в меньшие аэропорты.

Государственный секретарь США Марко Рубио, который также прибыл в Давос, пошутил, беря кофе ближе к концу полета, и сказал, что спал за столом на Air Force One - "пытался немного отдохнуть за конференц-столом на борту самолета".

Марко Рубио пошутил, что условия все же лучше, чем в самолете, которым он путешествует по делам Государственного департамента.

Тем временем издание отмечает, что выступление Трампа в Давосе в среду будет сосредоточено на теме "Америка превыше всего".

"Чиновник Белого дома, пожелавший остаться анонимным, чтобы предварительно ознакомить с планами президента, сказал, что Трамп также расскажет о своих планах по доминированию США в Западном полушарии, а также, возможно, о своих попытках приобрести Гренландию и о том, что ждет Венесуэлу после того, как США захватили ее бывшего лидера Николаса Мадуро", - говорится в публикации.

По словам чиновника, во время поездки президент США планирует провести около пяти отдельных встреч с отдельными иностранными лидерами. Имена лидеров не разглашаются.

В то же время в среду десятки людей начали выстраиваться в очередь на долгожданную речь Трампа в Давосе.

Очередь уже выросла примерно до ста участников, которые искали места незадолго до полудня в Конгресс-холле, даже когда самолет Трампа только что приземлился в Цюрихе. Ожидается, что очередь будет расти.

Тем временем Трамп уже сел на вертолет, чтобы отправиться в Давос.

Президент сделал короткий комментарий журналистам после того, как вышел из Air Force One, но его слов не было слышно из-за шума самолета. Затем он помахал рукой журналистам и сел на свой президентский вертолет.