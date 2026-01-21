$43.180.08
Трамп прибув до Швейцарії із затримкою через несправність літака: уже вирушив до Давоса

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Президент США Дональд Трамп приземлився в Цюриху із затримкою майже на дві години через проблему з електропроводкою на борту Air Force One. Він пересів на інший літак і вирушив до Давоса, де виступить із промовою.

Трамп прибув до Швейцарії із затримкою через несправність літака: уже вирушив до Давоса

Президент США Дональд Трамп приземлився у Швейцарії із затримкою після того, як незначна проблема з електропроводкою змусила його повернутися до Вашингтона, щоб пересісти на інший літак, і вже відправився до Давоса на гелікоптері, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Air Force One приземлився в Цюриху незадовго після 12:30 за місцевим часом, майже через дві години після початкового запланованого часу прибуття.

Перша спроба польоту президента США до Давоса закінчилася невдачею, коли незначна проблема з електропроводкою на борту Air Force One змусила екіпаж повернути літак приблизно через 30 хвилин польоту з міркувань безпеки. Трамп пересів на інший літак у Вашингтоні.

Замість першого літака президент летів на одному з інших літаків, що використовуються як Air Force One, літаку, який зазвичай використовується для внутрішніх рейсів до менших аеропортів.

Державний секретар США Марко Рубіо, який також прибув до Давоса, пожартував, беручи каву ближче до кінця польоту, і сказав, що спав за столом на Air Force One - "намагався трохи відпочити за конференц-столом на борту літака".

Марко Рубіо пожартував, що умови все ж таки краще, ніж у літаку, яким він подорожує у справах Державного департаменту.

Тим часом видання зазначає, що виступ Трампа в Давосі в середу буде зосереджений на темі "Америка понад усе".

"Посадовець Білого дому, який побажав залишитися анонімним, щоб попередньо ознайомити з планами президента, сказав, що Трамп також розповість про свої плани щодо домінування США в Західній півкулі, а також, можливо, про свої спроби придбати Гренландію та про те, що чекає на Венесуелу після того, як США захопили її колишнього лідера Ніколаса Мадуро", - ідеться у публікації.

За словами чиновника, під час поїздки президент США планує провести близько п'яти окремих зустрічей з окремими іноземними лідерами. Імена лідерів не розголошуються.

Водночас у середу десятки людей почали шикуватися в чергу на довгоочікувану промову Трампа в Давосі.

Черга вже зросла приблизно до ста учасників, які шукали місця незадовго до полудня в Конгрес-холі, навіть коли літак Трампа щойно приземлився в Цюриху. Очікується, що черга зростатиме.

Тим часом Трамп уже сів на гелікоптер, щоб вирушити до Давоса.

Президент зробив короткий коментар журналістам після того, як вийшов з Air Force One, але його слів не було чути через шум літака. Потім він помахав рукою журналістам і сів на свій президентський гелікоптер.

Юлія Шрамко

