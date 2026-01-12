Кортеж Дональда Трампа изменил маршрут во Флориде из-за обнаружения "подозрительного предмета"

В воскресенье вечером меры безопасности во время выезда президента Дональда Трампа из Флориды были усилены из-за обнаружения потенциально опасного объекта. Белый дом подтвердил, что кортеж главы государства был вынужден воспользоваться альтернативным путем к международному аэропорту Палм-Бич. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Подозрительный предмет обнаружили во время стандартной проверки безопасности непосредственно перед прибытием президентского сопровождения в аэропорт. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт объяснила, что маршрут корректировали оперативно для проведения детального расследования находки.

Сам Дональд Трамп на вопрос журналистов об этом инциденте ответил лаконично: "Я ничего об этом не знаю".

Нетипичные меры безопасности в аэропорту

Поездка от резиденции Мар-а-Лаго до аэропорта, которая обычно длится около 10 минут, на этот раз прошла обходным путем вокруг города. Очевидцы сообщают о напряженной работе сопровождения: полицейские на мотоциклах создавали подвижные блокады, что едва не привело к столкновению с фургонами прессы.

Особое внимание привлекли изменения в самом аэропорту:

Президентский борт Air Force One припарковали на противоположной стороне аэродрома от привычного места;

Внешнее освещение самолета было полностью выключено во время посадки президента.

Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заверил, что изменение маршрута было лишь мерой предосторожности и является частью стандартного протокола безопасности. Пока никакой дополнительной информации о природе обнаруженного предмета не разглашают.

