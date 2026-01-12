Кортеж Дональда Трампа изменил маршрут во Флориде из-за обнаружения "подозрительного предмета"
Киев • УНН
Кортеж президента Дональда Трампа изменил маршрут в аэропорт Палм-Бич во Флориде из-за обнаружения подозрительного предмета. Меры безопасности были усилены, а сам Трамп заявил, что ничего не знает об инциденте.
В воскресенье вечером меры безопасности во время выезда президента Дональда Трампа из Флориды были усилены из-за обнаружения потенциально опасного объекта. Белый дом подтвердил, что кортеж главы государства был вынужден воспользоваться альтернативным путем к международному аэропорту Палм-Бич. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Подозрительный предмет обнаружили во время стандартной проверки безопасности непосредственно перед прибытием президентского сопровождения в аэропорт. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт объяснила, что маршрут корректировали оперативно для проведения детального расследования находки.
Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 11548 просмотров
Сам Дональд Трамп на вопрос журналистов об этом инциденте ответил лаконично: "Я ничего об этом не знаю".
Нетипичные меры безопасности в аэропорту
Поездка от резиденции Мар-а-Лаго до аэропорта, которая обычно длится около 10 минут, на этот раз прошла обходным путем вокруг города. Очевидцы сообщают о напряженной работе сопровождения: полицейские на мотоциклах создавали подвижные блокады, что едва не привело к столкновению с фургонами прессы.
Особое внимание привлекли изменения в самом аэропорту:
- Президентский борт Air Force One припарковали на противоположной стороне аэродрома от привычного места;
- Внешнее освещение самолета было полностью выключено во время посадки президента.
Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заверил, что изменение маршрута было лишь мерой предосторожности и является частью стандартного протокола безопасности. Пока никакой дополнительной информации о природе обнаруженного предмета не разглашают.
В Миннеаполисе тысячи людей вышли на марш из-за убийства Рене Гуд агентом ICE11.01.26, 04:40 • 4872 просмотра