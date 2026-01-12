Кортеж Дональда Трампа изменил маршрут во Флориде из-за обнаружения "подозрительного предмета"

$42.990.00
11 января, 18:21 • 12034 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 20690 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 21150 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 22549 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 40780 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 30866 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 33863 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45 • 43894 просмотра
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55 • 68564 просмотра
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27 • 45383 просмотра
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Словакия прекращает военную помощь Украине и отказывается от участия в гарантиях кредита ЕС11 января, 18:48 • 9094 просмотра
Дети Львова не идут в школу 12 января из-за снегопада: Садовый призвал не пользоваться автоVideo11 января, 19:23 • 3098 просмотра
Отключение света и непогода в Украине: Зеленский сообщил о сверхсложной ситуации в ряде областей11 января, 20:01 • 3500 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 3036 просмотра
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto00:00 • 2956 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 40780 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 59068 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 107571 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 133987 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 103095 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джон Хили
Джером Пауэлл
Папа Лев XIV
Соединённые Штаты
Украина
Херсонская область
Гренландия
Китай
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto00:45 • 2308 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта23:46 • 3056 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 22364 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 25036 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 80856 просмотра
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times

Кортеж Дональда Трампа изменил маршрут во Флориде из-за обнаружения "подозрительного предмета"

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Кортеж президента Дональда Трампа изменил маршрут в аэропорт Палм-Бич во Флориде из-за обнаружения подозрительного предмета. Меры безопасности были усилены, а сам Трамп заявил, что ничего не знает об инциденте.

Кортеж Дональда Трампа изменил маршрут во Флориде из-за обнаружения "подозрительного предмета"

В воскресенье вечером меры безопасности во время выезда президента Дональда Трампа из Флориды были усилены из-за обнаружения потенциально опасного объекта. Белый дом подтвердил, что кортеж главы государства был вынужден воспользоваться альтернативным путем к международному аэропорту Палм-Бич. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Подозрительный предмет обнаружили во время стандартной проверки безопасности непосредственно перед прибытием президентского сопровождения в аэропорт. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт объяснила, что маршрут корректировали оперативно для проведения детального расследования находки.

Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 11548 просмотров

Сам Дональд Трамп на вопрос журналистов об этом инциденте ответил лаконично: "Я ничего об этом не знаю".

Нетипичные меры безопасности в аэропорту

Поездка от резиденции Мар-а-Лаго до аэропорта, которая обычно длится около 10 минут, на этот раз прошла обходным путем вокруг города. Очевидцы сообщают о напряженной работе сопровождения: полицейские на мотоциклах создавали подвижные блокады, что едва не привело к столкновению с фургонами прессы.

Особое внимание привлекли изменения в самом аэропорту:

  • Президентский борт Air Force One припарковали на противоположной стороне аэродрома от привычного места;
    • Внешнее освещение самолета было полностью выключено во время посадки президента.

      Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми заверил, что изменение маршрута было лишь мерой предосторожности и является частью стандартного протокола безопасности. Пока никакой дополнительной информации о природе обнаруженного предмета не разглашают. 

      В Миннеаполисе тысячи людей вышли на марш из-за убийства Рене Гуд агентом ICE11.01.26, 04:40 • 4872 просмотра

      Степан Гафтко

      Новости Мира
      Самолет президента США
      Ассошиэйтед Пресс
      Секретная служба Соединенных Штатов Америки
      Белый дом
      Дональд Трамп
      Флорида