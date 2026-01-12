$42.990.00
11 січня, 18:21
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Кортеж Дональда Трампа змінив маршрут у Флориді через виявлення "підозрілого предмета"

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Кортеж президента Дональда Трампа змінив маршрут до аеропорту Палм-Біч у Флориді через виявлення підозрілого предмета. Заходи безпеки були посилені, а сам Трамп заявив, що нічого не знає про інцидент.

Кортеж Дональда Трампа змінив маршрут у Флориді через виявлення "підозрілого предмета"

У неділю ввечері заходи безпеки під час виїзду президента Дональда Трампа з Флориди були посилені через знахідку потенційно небезпечного об'єкта. Білий дім підтвердив, що кортеж глави держави був змушений скористатися альтернативним шляхом до міжнародного аеропорту Палм-Біч. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Підозрілий предмет виявили під час стандартної перевірки безпеки безпосередньо перед прибуттям президентського супроводу до аеропорту. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт пояснила, що маршрут коригували оперативно для проведення детального розслідування знахідки.

Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 11549 переглядiв

Сам Дональд Трамп на запитання журналістів про цей інцидент відповів лаконічно: "Я нічого про це не знаю".

Нетипові заходи безпеки в аеропорту

Поїздка від резиденції Мар-а-Лаго до аеропорту, яка зазвичай триває близько 10 хвилин, цього разу пройшла обхідним шляхом навколо міста. Очевидці повідомляють про напружену роботу супроводу: поліцейські на мотоциклах створювали рухомі блокади, що ледь не призвело до зіткнення з фургонами преси.

Особливу увагу привернули зміни в самому аеропорту:

  • Президентський борт Air Force One припаркували на протилежному боці летовища від звичного місця;
    • Зовнішнє освітлення літака було повністю вимкнене під час посадки президента.

      Речник Секретної служби США Ентоні Гульєльмі запевнив, що зміна маршруту була лише запобіжним заходом і є частиною стандартного протоколу безпеки. Наразі жодної додаткової інформації про природу виявленого предмета не розголошують. 

      У Міннеаполісі тисячі людей вийшли на марш через вбивство Рене Гуд агентом ICE11.01.26, 04:40 • 4872 перегляди

      Степан Гафтко

      Новини Світу
      Air Force One
      Ассошіейтед Прес
      Секретна служба США
      Білий дім
      Дональд Трамп
      Флорида