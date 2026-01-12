Кортеж Дональда Трампа змінив маршрут у Флориді через виявлення "підозрілого предмета"

У неділю ввечері заходи безпеки під час виїзду президента Дональда Трампа з Флориди були посилені через знахідку потенційно небезпечного об'єкта. Білий дім підтвердив, що кортеж глави держави був змушений скористатися альтернативним шляхом до міжнародного аеропорту Палм-Біч. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Підозрілий предмет виявили під час стандартної перевірки безпеки безпосередньо перед прибуттям президентського супроводу до аеропорту. Прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт пояснила, що маршрут коригували оперативно для проведення детального розслідування знахідки.

Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday

Сам Дональд Трамп на запитання журналістів про цей інцидент відповів лаконічно: "Я нічого про це не знаю".

Нетипові заходи безпеки в аеропорту

Поїздка від резиденції Мар-а-Лаго до аеропорту, яка зазвичай триває близько 10 хвилин, цього разу пройшла обхідним шляхом навколо міста. Очевидці повідомляють про напружену роботу супроводу: поліцейські на мотоциклах створювали рухомі блокади, що ледь не призвело до зіткнення з фургонами преси.

Особливу увагу привернули зміни в самому аеропорту:

Президентський борт Air Force One припаркували на протилежному боці летовища від звичного місця;

Зовнішнє освітлення літака було повністю вимкнене під час посадки президента.

Речник Секретної служби США Ентоні Гульєльмі запевнив, що зміна маршруту була лише запобіжним заходом і є частиною стандартного протоколу безпеки. Наразі жодної додаткової інформації про природу виявленого предмета не розголошують.

У Міннеаполісі тисячі людей вийшли на марш через вбивство Рене Гуд агентом ICE