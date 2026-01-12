Трамп угрожает заблокировать инвестиции ExxonMobil в Венесуэле - The Guardian

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Эксклюзив
08:44 • 9244 просмотра
В школе Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника: детали инцидента
08:30 • 10031 просмотра
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16 • 15661 просмотра
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21 • 26479 просмотра
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41 • 34905 просмотра
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53 • 31845 просмотра
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39 • 30750 просмотра
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 57423 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05 • 38448 просмотра
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31 • 35669 просмотра
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
86%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рост азиатских фондовых рынков вслед за США и нефтяное ралли: обзор на 12 января от BloombergPhoto12 января, 00:00 • 15989 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 18100 просмотра
Аграрный сектор Херсонщины под ручным контролем гауляйтера Сальдо: ЦНС разоблачил коррупционную схему оккупантов12 января, 02:10 • 12517 просмотра
Взрывы на аэродроме "Бельбек" и блэкаут связи: ночная атака на объекты оккупантов в Крыму05:52 • 10298 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 6676 просмотра
публикации
Третий круг проверок Odrex: Минздрав может отозвать еще 2 медицинские лицензии клиники из-за нарушений09:47 • 818 просмотра
Сегодня в Украине отмечается День украинского политзаключенного: история основания08:21 • 6790 просмотра
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
Эксклюзив
11 января, 09:33 • 57423 просмотра
Непогода в Украине vs обучение: какие регионы решили перейти на дистанционку, а какие — еще думают9 января, 16:19 • 67199 просмотра
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 115907 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Марко Рубио
Василий Стус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Венесуэла
Крым
Реклама
УНН Lite
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 18158 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 18541 просмотра
Любовь — это свет: Клопотенко сделал предложение своей возлюбленнойPhoto10 января, 15:04 • 25854 просмотра
"Жить на полную": певица Алина Гросу объявила о беременностиVideo10 января, 13:08 • 28369 просмотра
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 84318 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Фильм
Шахед-136

Трамп угрожает заблокировать инвестиции ExxonMobil в Венесуэле - The Guardian

Киев • УНН

 • 554 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что может заблокировать инвестиции ExxonMobil в Венесуэле после того, как гендиректор компании назвал страну "непригодной для инвестиций". Трамп отметил, что его администрация будет решать, каким компаниям будет разрешено вести деятельность в этой стране.

Трамп угрожает заблокировать инвестиции ExxonMobil в Венесуэле - The Guardian

Президент США Дональд Трамп заявил, что может заблокировать инвестиции ExxonMobil в Венесуэле. Это произошло после того, как генеральный директор нефтяной компании назвал эту страну "непригодной для инвестиций" во время встречи в Белом доме на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Генеральный директор нефтяной компании Даррен Вудс заявил, что Венесуэла должна изменить свое законодательство, прежде чем она сможет стать привлекательной для инвестиций.

Скептические замечания Вудса быстро стали главными заголовками новостей, подорвав надежды Белого дома на то, что его взаимодействие с самыми выдающимися руководителями нефтяных компаний мира даст положительный импульс, говорится в публикации.

Мне не понравился ответ Exxon. Они слишком хитрят

- сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One во время возвращения в Вашингтон в воскресенье.

Также Трамп заявил, что его администрация решит, каким компаниям будет разрешено вести деятельность в этой южноамериканской стране.

Вы имеете дело непосредственно с нами. Вы вообще не имеете дела с Венесуэлой. Мы не хотим, чтобы вы имели дело с Венесуэлой

- сказал он.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Дональд Трамп опубликовал в Truth Social изображение, где он назвал себя "исполняющим обязанности президента Венесуэлы".

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Социальная сеть
Самолет президента США
Хранитель
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп