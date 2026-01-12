Трамп угрожает заблокировать инвестиции ExxonMobil в Венесуэле - The Guardian

Президент США Дональд Трамп заявил, что может заблокировать инвестиции ExxonMobil в Венесуэле. Это произошло после того, как генеральный директор нефтяной компании назвал эту страну "непригодной для инвестиций" во время встречи в Белом доме на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Генеральный директор нефтяной компании Даррен Вудс заявил, что Венесуэла должна изменить свое законодательство, прежде чем она сможет стать привлекательной для инвестиций.

Скептические замечания Вудса быстро стали главными заголовками новостей, подорвав надежды Белого дома на то, что его взаимодействие с самыми выдающимися руководителями нефтяных компаний мира даст положительный импульс, говорится в публикации.

- сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One во время возвращения в Вашингтон в воскресенье.

Мне не понравился ответ Exxon. Они слишком хитрят

Также Трамп заявил, что его администрация решит, каким компаниям будет разрешено вести деятельность в этой южноамериканской стране.

Вы имеете дело непосредственно с нами. Вы вообще не имеете дела с Венесуэлой. Мы не хотим, чтобы вы имели дело с Венесуэлой