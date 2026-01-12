Трамп погрожує заблокувати інвестиції ExxonMobil у Венесуелі - The Guardian

Президент США Дональд Трамп заявив, що може заблокувати інвестиції ExxonMobil у Венесуелі. Це сталось після того, як генеральний директор нафтової компанії назвав цю країну "непридатною для інвестицій" під час зустрічі в Білому домі минулого тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Генеральний директор нафтової компанії Даррен Вудс заявив, що Венесуела має змінити своє законодавство, перш ніж вона зможе стати привабливою для інвестицій.

Скептичні зауваження Вудса швидко стали головними заголовками новин, підірвавши надії Білого дому на те, що його взаємодія з найвидатнішими керівниками нафтових компаній світу дасть позитивний імпульс, йдеться в публікації.

- сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One під час повернення до Вашингтона в неділю.

Мені не сподобалася відповідь Exxon. Вони занадто хитрують

Також Трамп заявив, що його адміністрація вирішить, яким компаніям буде дозволено вести діяльність у цій південноамериканській країні.

Ви маєте справу безпосередньо з нами. Ви взагалі не маєте справи з Венесуелою. Ми не хочемо, щоб ви мали справу з Венесуелою