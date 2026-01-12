Трамп погрожує заблокувати інвестиції ExxonMobil у Венесуелі - The Guardian

$43.080.09
50.140.03
ukenru
Ексклюзив
08:44 • 6614 перегляди
У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
08:30 • 7324 перегляди
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
05:16 • 14706 перегляди
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
11 січня, 18:21 • 25542 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 34088 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 31416 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 30441 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 56547 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 38212 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 35568 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2м/с
86%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 17672 перегляди
Зростання азійських фондових ринків вслід за США та нафтове ралі: огляд на 12 січня від BloombergPhoto12 січня, 00:00 • 15289 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 17051 перегляди
Аграрний сектор Херсонщини під ручним контролем гауляйтера сальдо: ЦНС викрив корупційну схему окупантів12 січня, 02:10 • 11855 перегляди
Вибухи на аеродромі "Бельбек" та блекаут зв'язку: нічна атака на об'єкти окупантів у Криму05:52 • 9270 перегляди
Публікації
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 5066 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 56550 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 66601 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 115247 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 141488 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Марко Рубіо
Василь Стус
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Китай
Крим
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 17074 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 17696 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 25517 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 28046 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 83993 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Фільм
Шахед-136

Трамп погрожує заблокувати інвестиції ExxonMobil у Венесуелі - The Guardian

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що може заблокувати інвестиції ExxonMobil у Венесуелі після того, як гендиректор компанії назвав країну "непридатною для інвестицій". Трамп зазначив, що його адміністрація вирішуватиме, яким компаніям буде дозволено вести діяльність у цій країні.

Трамп погрожує заблокувати інвестиції ExxonMobil у Венесуелі - The Guardian

Президент США Дональд Трамп заявив, що може заблокувати інвестиції ExxonMobil у Венесуелі. Це сталось після того, як генеральний директор нафтової компанії назвав цю країну "непридатною для інвестицій" під час зустрічі в Білому домі минулого тижня. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Генеральний директор нафтової компанії Даррен Вудс заявив, що Венесуела має змінити своє законодавство, перш ніж вона зможе стати привабливою для інвестицій.

Скептичні зауваження Вудса швидко стали головними заголовками новин, підірвавши надії Білого дому на те, що його взаємодія з найвидатнішими керівниками нафтових компаній світу дасть позитивний імпульс, йдеться в публікації.

Мені не сподобалася відповідь Exxon. Вони занадто хитрують

- сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One під час повернення до Вашингтона в неділю.

Також Трамп заявив, що його адміністрація вирішить, яким компаніям буде дозволено вести діяльність у цій південноамериканській країні.

Ви маєте справу безпосередньо з нами. Ви взагалі не маєте справи з Венесуелою. Ми не хочемо, щоб ви мали справу з Венесуелою

- сказав він.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Дональд Трамп опублікував у Truth Social зображення, де він назвав себе "виконувачем обов'язків президента Венесуели".

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Соціальна мережа
Air Force One
The Guardian
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп