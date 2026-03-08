США рассматривают спецоперацию по изъятию иранского урана
Администрация Трампа планирует спецоперацию по изъятию 441 кг обогащенного урана в Иране. Материала достаточно для создания 11 ядерных боеголовок.
Администрация Дональда Трампа изучает возможность привлечения подразделений специального назначения для изъятия запасов высокообогащенного урана в Иране. По данным дипломатических источников, Белый дом серьезно обеспокоен тем, что после прошлогодних ударов по ядерным объектам Тегеран мог переместить опасные материалы в неизвестном направлении. Сейчас речь идет о примерно 441 килограмме урана, обогащенного до уровня, позволяющего изготовить около 11 ядерных боеголовок. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
После 12-дневной войны в июне прошлого года международные инспекторы МАГАТЭ потеряли доступ к иранским ядерным объектам. Последние данные свидетельствуют о подозрительной активности возле туннелей вблизи Исфахана, где материал хранился до начала боевых действий.
Это заставляет военных планировщиков США и Израиля рассматривать варианты физического захвата или уничтожения запасов непосредственно на местах.
Они не смогли добраться до этого, и, возможно, когда-нибудь мы это сделаем. Мы еще не занимались этим, но это то, что мы можем сделать позже. Мы бы не делали этого сейчас
Планы действий: от утилизации до вывоза
Американское командование рассматривает два основных сценария в случае подтверждения местонахождения урана. Первый предусматривает физический контроль над территорией для разведения урана до безопасного уровня и его утилизации. Второй вариант заключается в срочном вывозе материала с территории Ирана для дальнейшей обработки в другом месте.
Военные специалисты уже адаптируют старые планы, в частности проект "Медовый барсук", предусматривающий привлечение тысяч спецназовцев и десятков самолетов для проведения подобных операций.
