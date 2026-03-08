$43.810.0050.900.00
США розглядають спецоперацію з вилучення іранського урану

Київ • УНН

 • 1794 перегляди

Адміністрація Трампа планує спецоперацію з вилучення 441 кг збагаченого урану в Ірані. Матеріалу достатньо для створення 11 ядерних боєголовок.

США розглядають спецоперацію з вилучення іранського урану

Адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість залучення підрозділів спеціального призначення для вилучення запасів високозбагаченого урану в Ірані. За даними дипломатичних джерел, Білий дім серйозно занепокоєний тим, що після минулорічних ударів по ядерних об'єктах Тегеран міг перемістити небезпечні матеріали у невідомому напрямку. Наразі йдеться про приблизно 441 кілограм урану, збагаченого до рівня, що дозволяє виготовити близько 11 ядерних боєголовок. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Після 12-денної війни у червні минулого року міжнародні інспектори МАГАТЕ втратили доступ до іранських ядерних об’єктів. Останні дані свідчать про підозрілу активність біля тунелів поблизу Ісфахана, де матеріал зберігався до початку бойових дій.

"Сьогодні Іран отримає дуже сильний удар": Трамп пригрозив розширенням списку іранських цілей07.03.26, 14:23 • 5762 перегляди

Це змушує військових планувальників США та Ізраїлю розглядати варіанти фізичного захоплення або знищення запасів безпосередньо на місцях.

Вони не змогли дістатися до цього, і, можливо, колись ми це зробимо. Ми ще не займалися цим, але це те, що ми можемо зробити пізніше. Ми б не робили цього зараз

– заявив Дональд Трамп під час брифінгу на борту Air Force One.

Плани дій: від утилізації до вивезення

Американське командування розглядає два основні сценарії у разі підтвердження місцезнаходження урану. Перший передбачає фізичний контроль над територією для розведення урану до безпечного рівня та його утилізації. Другий варіант полягає у терміновому вивезенні матеріалу з території Ірану для подальшої обробки в іншому місці.

Військові фахівці вже адаптують старі плани, зокрема проєкт "Медовий борсук", що передбачає залучення тисяч спецпризначенців та десятків літаків для проведення подібних операцій.

Трамп у приватному порядку розглядав можливість введення військ США в Іран - ЗМІ07.03.26, 13:29 • 5176 переглядiв

Степан Гафтко

