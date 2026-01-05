Трамп о помощи Украине: США получат "много из этих денег обратно, возможно, все деньги, возможно, даже больше"

Президент США Дональд Трамп, говоря о помощи Украине, указал, что США получат "много из этих денег обратно, возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги". Об этом он заявил журналистам на борту Air Force One 4 января, пишет УНН.

Детали

"Мы просто надеемся, что россия и Украина урегулируют этот вопрос. (...) Знаете, нам это ничего не стоит. На самом деле мы зарабатываем деньги, потому что в отличие от Байдена... Байден отдал 350 миллиардов долларов, отдал их. Я получил много из них обратно, потому что мы заключили соглашение по редкоземельным металлам. И мы получим много из этих денег обратно. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги, но нам теперь платят. Каждый раз, когда мы что-то отправляем, они платят", - сказал Трамп.

И добавил: "Но для нас это не экономическая вещь. (...) Это ситуация, когда в среднем 25 000 душ, преимущественно 25 000 солдат и некоторые люди из Киева и других городов, но очень небольшое количество по сравнению, но от 25 000 до 30 000 солдат погибает ежемесячно. И они не из Америки. Они из россии и из Украины. И если бы я мог это остановить, я бы хотел это остановить. И я думаю, что мы это сделаем".

Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина