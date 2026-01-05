$42.290.12
Трамп о помощи Украине: США получат "много из этих денег обратно, возможно, все деньги, возможно, даже больше"

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США зарабатывают деньги на помощи Украине, получая обратно "много из этих денег, возможно, все деньги, возможно, даже больше". Он также отметил, что ежемесячно погибает от 25 000 до 30 000 человек.

Трамп о помощи Украине: США получат "много из этих денег обратно, возможно, все деньги, возможно, даже больше"

Президент США Дональд Трамп, говоря о помощи Украине, указал, что США получат "много из этих денег обратно, возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги". Об этом он заявил журналистам на борту Air Force One 4 января, пишет УНН.

Детали

"Мы просто надеемся, что россия и Украина урегулируют этот вопрос. (...) Знаете, нам это ничего не стоит. На самом деле мы зарабатываем деньги, потому что в отличие от Байдена... Байден отдал 350 миллиардов долларов, отдал их. Я получил много из них обратно, потому что мы заключили соглашение по редкоземельным металлам. И мы получим много из этих денег обратно. Возможно, все деньги, возможно, даже больше, чем все деньги, но нам теперь платят. Каждый раз, когда мы что-то отправляем, они платят", - сказал Трамп.

И добавил: "Но для нас это не экономическая вещь. (...) Это ситуация, когда в среднем 25 000 душ, преимущественно 25 000 солдат и некоторые люди из Киева и других городов, но очень небольшое количество по сравнению, но от 25 000 до 30 000 солдат погибает ежемесячно. И они не из Америки. Они из россии и из Украины. И если бы я мог это остановить, я бы хотел это остановить. И я думаю, что мы это сделаем".

Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина05.01.26, 05:44 • 25259 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Самолет президента США
Дональд Трамп
Джо Байден
Соединённые Штаты
Украина
Киев