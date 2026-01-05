$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 12837 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 29938 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 57421 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 71852 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 55448 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 61711 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62174 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65136 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57648 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Трамп про допомогу Україні: США отримають "багато з цих грошей назад, можливо, всі гроші, можливо, навіть більше"

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США заробляють гроші на допомозі Україні, отримуючи назад "багато з цих грошей, можливо, всі гроші, можливо, навіть більше". Він також зазначив, що щомісяця гине від 25 000 до 30 000 людей.

Трамп про допомогу Україні: США отримають "багато з цих грошей назад, можливо, всі гроші, можливо, навіть більше"

Президент США Дональд Трамп, говорячи про допомогу Україні, вказав, що США отримають "багато з цих грошей назад, можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші". Про це він заявив журналістам на борту Air Force One 4 січня, пише УНН.

Деталі

"Ми просто сподіваємося, що росія та Україна врегулюють це питання. (...) Знаєте, нам це нічого не коштує. Насправді ми заробляємо гроші, бо на відміну від Байдена... Байден віддав 350 мільярдів доларів, віддав їх. Я отримав багато з них назад, бо ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів. І ми отримаємо багато з цих грошей назад. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші, але нам тепер платять. Щоразу, коли ми щось надсилаємо, вони платять", - сказав Трамп.

І додав: "Та для нас це не економічна річ. (...) Це ситуація, коли, в середньому 25 000 душ, переважно 25 000 солдатів і деякі люди з Києва та інших міст, але дуже невелика кількість у порівнянні, але від 25 000 до 30 000 солдатів гине щомісяця. І вони не з Америки. Вони з росії та з України. І якби я міг це зупинити, я б хотів це зупинити. І я думаю, що ми це зробимо".

Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна05.01.26, 05:44 • 24911 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Air Force One
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ