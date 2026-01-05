Трамп про допомогу Україні: США отримають "багато з цих грошей назад, можливо, всі гроші, можливо, навіть більше"

Президент США Дональд Трамп, говорячи про допомогу Україні, вказав, що США отримають "багато з цих грошей назад, можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші". Про це він заявив журналістам на борту Air Force One 4 січня, пише УНН.

Деталі

"Ми просто сподіваємося, що росія та Україна врегулюють це питання. (...) Знаєте, нам це нічого не коштує. Насправді ми заробляємо гроші, бо на відміну від Байдена... Байден віддав 350 мільярдів доларів, віддав їх. Я отримав багато з них назад, бо ми уклали угоду щодо рідкоземельних металів. І ми отримаємо багато з цих грошей назад. Можливо, всі гроші, можливо, навіть більше, ніж усі гроші, але нам тепер платять. Щоразу, коли ми щось надсилаємо, вони платять", - сказав Трамп.

І додав: "Та для нас це не економічна річ. (...) Це ситуація, коли, в середньому 25 000 душ, переважно 25 000 солдатів і деякі люди з Києва та інших міст, але дуже невелика кількість у порівнянні, але від 25 000 до 30 000 солдатів гине щомісяця. І вони не з Америки. Вони з росії та з України. І якби я міг це зупинити, я б хотів це зупинити. І я думаю, що ми це зробимо".

