В Тбилиси задержали до 10 протестующих возле ресторана, где судьи пытались провести корпоратив

Полиция Грузии провела задержания на протестных акциях в нескольких городах Грузии. Всего в Тбилиси и Батуми, на протестной акции, задержаны до 20 человек.

Пишет УНН со ссылкой на NewsGeorgia.

В ночь на 13 января в Тбилиси и Батуми, на акциях протеста, около около 20 человек были задержаны.

Ведомство внутренних дел Грузии подтвердило задержание девяти человек возле ресторана в Тбилиси. Сообщают, что в указанном месте судьи пытались провести новогодний корпоратив. Акция длилась несколько часов, при этом ситуация накалялась несколько раз, - участники акции обвиняли судей «в службе режиму». В дальнейшем для охраны судей были мобилизованы спецназовцы и водометы. Судьи под охраной выехали, полиция провела задержание участников акции: по административным статьям, за «мелкое хулиганство» и неповиновение полиции.

Кроме того в эти же сутки, в Батуми по административным статьям были задержаны 8 человек. Среди задержанных - лидеры оппозиции, в частности представитель издания Batumelebi Гурама Мурванидзе. Как пишет NewsGeorgia, были задержаны и отпущены представители коалиции «За перемены» Элене Хоштария и Гиорги Киртадзе.

Напомним,

Более 50 госслужащих Грузии готовят коллективный иск из-за увольнения за критику отказа от вступления в ЕС. Увольнения происходили без обоснований после изменений в закон «О государственной службе».

В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4