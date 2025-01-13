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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Тбилиси задержали до 10 протестующих возле ресторана, где судьи пытались провести корпоратив

В Тбилиси задержали до 10 протестующих возле ресторана, где судьи пытались провести корпоратив

Киев  •  УНН

 • 4211 просмотра

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Полиция Грузии задержала около 20 человек во время протестов за прошедшие сутки. Девять человек задержаны в Тбилиси, возле ресторана, где судьи проводили корпоратив, еще восемь - в Батуми.

Полиция Грузии провела задержания на протестных акциях в нескольких городах Грузии. Всего в Тбилиси и Батуми, на протестной акции, задержаны до 20 человек.

Пишет УНН со ссылкой на NewsGeorgia.

В ночь на 13 января в Тбилиси и Батуми, на акциях протеста, около около 20 человек были задержаны. 

Ведомство внутренних дел Грузии подтвердило задержание девяти человек возле ресторана в Тбилиси. Сообщают, что в указанном месте судьи пытались провести новогодний корпоратив. Акция длилась несколько часов, при этом ситуация накалялась несколько раз, - участники акции обвиняли судей «в службе режиму». В дальнейшем для охраны судей были мобилизованы спецназовцы и водометы. Судьи под охраной выехали, полиция провела задержание участников акции: по административным статьям, за «мелкое хулиганство» и неповиновение полиции.

Кроме того в эти же сутки, в Батуми по административным статьям были задержаны 8 человек. Среди задержанных - лидеры оппозиции, в частности представитель издания Batumelebi Гурама Мурванидзе. Как пишет NewsGeorgia, были задержаны и отпущены представители коалиции «За перемены» Элене Хоштария и Гиорги Киртадзе.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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