В Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4
Киев • УНН
На севере Грузии зафиксировано землетрясение магнитудой 3,4 с эпицентром в 34 км от Тианети. Толчки ощутили в поселке Уканапшави в 09:23 по местному времени.
В воскресенье утром, 12 января, на севере Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4. Об этом свидетельствуют данные Института наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, сообщает Эхо Кавказа, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 34 километрах к северо-востоку от поселка Тианети, край Мцхета-Мтианети.
В то же время в поселке Уканапшави муниципалитета Душети подземные толчки почувствовали в 09:23 по местному времени в воскресенье.
Информации о глубине, на которой зафиксировали землетрясение, а также данных о раненых или разрушениях не поступало.
Напомним
Мощное землетрясение магнитудой 6,8 поразило Тибет, унеся жизни 126 человек и ранив 188. Спасатели эвакуировали более 400 человек, но поиски затрудняются из-за экстремально низких температур.