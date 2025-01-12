У Грузії стався землетрус магнітудою 3,4
Київ • УНН
На півночі Грузії зафіксовано землетрус магнітудою 3,4 з епіцентром за 34 км від Тіанеті. Поштовхи відчули в селищі Уканапшаві о 09:23 за місцевим часом.
У неділю вранці, 12 січня, на півночі Грузії зафіксували землетрус магнітудою 3,4. Про це свідчать дані Інституту наук про Землю та Національного центру сейсмічного моніторингу, повідомляє Эхо Кавказа, пише УНН.
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Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився за 34 кілометри на північний-схід від селища Тіанеті, край Мцхета-Мтіанеті.
Водночас у селищі Уканапшаві муніципалітету Душеті підземні поштовхи відчули о 09:23 за місцевим часом у неділю.
Інформації щодо глибини, на якій зафіксували землетрус, а також даних про поранених або руйнування не надходило.
Нагадаємо
Потужний землетрус магнітудою 6,8 вразив Тибет, забравши життя 126 людей та поранивши 188. Рятувальники евакуювали понад 400 осіб, але пошуки ускладнюються через екстремально низькі температури.