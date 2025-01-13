У Тбілісі затримали до 10 протестувальників біля ресторану, де судді намагалися провести корпоратив

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 63903 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 65271 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 80619 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 114276 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 139281 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 132080 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 147753 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 173802 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220488 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176380 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 113544 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 119533 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 152597 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 135861 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 112708 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 63920 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 71500 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 207236 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 204832 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 335669 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 28904 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 31070 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 73748 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 100468 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 96391 перегляди
Актуальне
У Тбілісі затримали до 10 протестувальників біля ресторану, де судді намагалися провести корпоратив

У Тбілісі затримали до 10 протестувальників біля ресторану, де судді намагалися провести корпоратив

Київ • УНН

 • 23198 перегляди

Поліція Грузії затримала близько 20 осіб під час протестів минулої доби. Дев'ять осіб затримано у Тбілісі, біля ресторану, де судді проводили корпоратив, ще вісім - у Батумі.

Поліція Грузії провела затримання на протестних акціях у кількох містах Грузії. Загалом у Тбілісі та Батумі, на протестній акції, затримано до 20 осіб.

Пише УНН із посиланням на NewsGeorgia.

У ніч на 13 січня в Тбілісі та Батумі, на акціях протесту, близько близько 20 осіб було затримано. 

Відомство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання дев'яти осіб біля ресторану в Тбілісі. Повідомляють, що в зазначеному місці судді намагалися провести новорічний корпоратив. Акція тривала кілька годин, при цьому ситуація загострювалася кілька разів, - учасники акції звинувачували суддів "у службі режиму". Надалі для охорони суддів було мобілізовано спецпризначенців і водомети. Судді під охороною виїхали, поліція провела затримання учасників акції: за адміністративними статтями, за "дрібне хуліганство" і непокору поліції.

Крім того у цю ж добу, в Батумі за адміністративними статтями було затримано 8 осіб. Серед затриманих - лідери опозиції, зокрема представник видання Batumelebi Гурама Мурванідзе. Як пише NewsGeorgia, були затримані і відпущені представники коаліції "За зміни" Елене Хоштарія і Гіоргі Кіртадзе.

Нагадаємо

Понад 50 держслужбовців Грузії готують колективний позов через звільнення за критику відмови від вступу до ЄС. Звільнення відбувались без обґрунтувань після змін до закону "Про державну службу".

У Грузії стався землетрус магнітудою 3,412.01.25, 11:41 • 29832 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
tbilisiТбілісі
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
krymКрим
hruziia-krainaГрузія

Звернутися з питань розміщення реклами