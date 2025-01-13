У Тбілісі затримали до 10 протестувальників біля ресторану, де судді намагалися провести корпоратив
Київ • УНН
Поліція Грузії затримала близько 20 осіб під час протестів минулої доби. Дев'ять осіб затримано у Тбілісі, біля ресторану, де судді проводили корпоратив, ще вісім - у Батумі.
Поліція Грузії провела затримання на протестних акціях у кількох містах Грузії. Загалом у Тбілісі та Батумі, на протестній акції, затримано до 20 осіб.
Пише УНН із посиланням на NewsGeorgia.
У ніч на 13 січня в Тбілісі та Батумі, на акціях протесту, близько близько 20 осіб було затримано.
Відомство внутрішніх справ Грузії підтвердило затримання дев'яти осіб біля ресторану в Тбілісі. Повідомляють, що в зазначеному місці судді намагалися провести новорічний корпоратив. Акція тривала кілька годин, при цьому ситуація загострювалася кілька разів, - учасники акції звинувачували суддів "у службі режиму". Надалі для охорони суддів було мобілізовано спецпризначенців і водомети. Судді під охороною виїхали, поліція провела затримання учасників акції: за адміністративними статтями, за "дрібне хуліганство" і непокору поліції.
Крім того у цю ж добу, в Батумі за адміністративними статтями було затримано 8 осіб. Серед затриманих - лідери опозиції, зокрема представник видання Batumelebi Гурама Мурванідзе. Як пише NewsGeorgia, були затримані і відпущені представники коаліції "За зміни" Елене Хоштарія і Гіоргі Кіртадзе.
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