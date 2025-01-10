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У Грузії десятки звільнених з політичних мотивів держслужбовців готують колективний позов до суду

У Грузії десятки звільнених з політичних мотивів держслужбовців готують колективний позов до суду

Київ • УНН

 • 29168 перегляди

Понад 50 держслужбовців Грузії готують колективний позов через звільнення за критику відмови від вступу до ЄС. Звільнення відбувались без обґрунтувань після змін до закону "Про державну службу".

Понад 50 громадян Грузії, звільнених із державної служби з політичних мотивів, планують направити колективний позов до суду. Про це повідомляє організація "Міжнародне товариство за справедливі вибори та демократію" (ISFED), передає УНН із посиланням на Новини Грузія.

Звільнення у різних держвідомствах розпочалися наприкінці 2024 року. Без роботи залишили десятки громадян, які публічно засудили рішення уряду Грузії про відмову від переговорів щодо вступу країни до Євросоюзу. Виступаючи з колективними заявами чи приватно, держслужбовці говорили, що дії влади суперечать Конституції. Серед звільнених виявились і родичі опозиційних політиків.

"Звільнення цих осіб явно містять ознаки переслідування та дискримінації з політичних мотивів", — зазначають у НУО.

Додамо

У ISFED зазначають, що звільнення відбувалися "без будь-яких обґрунтувань та прозорих процедур". Підставами називалися реорганізація або закінченням терміну контракту. Процес значно спростився завдяки змінам до закону "Про державну службу", які "Грузинська мрія" ухвалила у прискореному порядку 13 грудня 2024 року.

ISFED разом із "Незалежною профспілкою державних службовців" безкоштовно надають юридичну допомогу звільненим. Громадяни, які опинилися в аналогічній ситуації, також можуть розраховувати на адвокатів НУО. 

Грузія видворяє іноземців, які брали участь у протестах проти заморожування вступу до ЄС04.01.25, 13:15 • 27826 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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