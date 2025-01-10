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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Грузии десятки уволенных по политическим мотивам госслужащих готовят коллективный иск в суд

В Грузии десятки уволенных по политическим мотивам госслужащих готовят коллективный иск в суд

Киев  •  УНН

 • 7616 просмотра

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Более 50 госслужащих Грузии готовят коллективный иск из-за увольнения за критику отказа от вступления в ЕС. Увольнения происходили без обоснований после изменений в закон "О государственной службе".

Более 50 граждан Грузии, уволенных с государственной службы по политическим мотивам, планируют направить коллективный иск в суд. Об этом сообщает организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED), передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Увольнения в различных госведомствах начались в конце 2024 года. Без работы оставили десятки граждан, которые публично осудили решение правительства Грузии об отказе от переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Выступая с коллективными заявлениями или частным образом, госслужащие говорили, что действия власти противоречат Конституции. Среди уволенных оказались и родственники оппозиционных политиков.

«Увольнение этих лиц явно содержат признаки преследования и дискриминации по политическим мотивам», - отмечают в НПО.

Добавим

В ISFED отмечают, что увольнения происходили «без каких-либо обоснований и прозрачных процедур». Основаниями назывались реорганизация или окончанием срока контракта. Процесс значительно упростился благодаря изменениям в закон «О государственной службе», которые «Грузинская мечта» приняла в ускоренном порядке 13 декабря 2024 года.

ISFED вместе с «Независимым профсоюзом государственных служащих» бесплатно оказывают юридическую помощь уволенным. Граждане, оказавшиеся в аналогичной ситуации, также могут рассчитывать на адвокатов НПО. 

Грузия выдворяет иностранцев, участвовавших в протестах против замораживания вступления в ЕС04.01.25, 13:15 • 26736 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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