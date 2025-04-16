502 бизнес-идеи конкурса "Роби своє" будут оценивать предприниматели, шеф-повар, бизнес-тренер и военные

502 заявки из 15 областей Украины - в этом году будут бороться за победу в конкурсе бизнес-идей "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.

В частности:

186 проектов направлены на развитие ветеранского бизнеса;

123 - на начало собственного дела;

325 - на масштабирование действующего бизнеса;

30 - на смену направления деятельности;

24 - это релоцированные бизнесы.

Среди самых популярных направлений организаторы отмечают крафтовое производство, образовательные услуги, агросферу и локальные сервисы.

Как отметил директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк, в этом году конкурс "Роби своє" стал не только о финансировании малого бизнеса, но и о повышении профессионального уровня предпринимателей. В рамках проекта участники прошли обязательный курс "Путь предпринимателя", разработанный с участием партнеров Фонда, в частности стратегического партнера компании МХП и Государственной службы занятости. Программа включала серию коротких лекций по бизнес-планированию, проектному менеджменту, маркетингу, лидерству и привлечению дополнительных ресурсов.

Александр Пахолюк: "Важно, чтобы все участники проекта осознали ценность обучения и развития для себя, потому что сегодня для бизнеса критически важно не останавливаться, а идти вперед. Поэтому именно образование, расширяет горизонты и дает больше возможностей для развития".

Конкурс бизнес-идей "Роби своє" стартовал в начале 2022 года. За три сезона грантовую поддержку в размере до 100 тыс. грн получили более 250 предпринимателей из 13 областей Украины. В 2025 году к числу победителей добавится еще 80 проектов.

Кто будет оценивать бизнес-идеи

В составе конкурсной комиссии "Роби своє" - предприниматели, военные, бизнес-тренеры и шеф-повара:

Алик Мкртчян - известный шеф-повар, креативный директор кулинарного направления компании МХП и популяризатор украинской гастрономии. Родился и вырос в Тбилиси, Грузия. Переехав в Украину, Алик получил образование в банковской сфере. Однако страсть к кулинарии побудила его кардинально изменить профессиональный путь. Алик получил широкую известность благодаря участию в кулинарном шоу "МастерШеф. Профессионалы", где проявил себя как талантливый и харизматичный повар:

"Я восхищаюсь устойчивостью и верю в наших предпринимателей, хочу, чтобы украинский бизнес и экономика неустанно развивались. Как эксперт я всегда ищу в продукте идею, сердце и перспективу. Поэтому буду обращать внимание на то, имеет ли продукт или бизнес, который будут предлагать участники конкурса, пользу для людей и потенциал для масштабирования. Уверен, что бизнес - это путь для смельчаков, которые не боятся менять мир, и из числа наших участников мы выберем именно таких".

Артем Беленков - начальник штаба 412 отдельного полка беспилотных систем СБС, доброволец с 2022 года. Служил в 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура". Участвовал в боевых действиях на Бахмутском направлении; после этого нес службу в аппарате главнокомандующего. В подразделении 412 Nemesis почти с начала его основания. Соучредитель компаний Smart Farming, VkursiAgro:

"Для многих компаний кризис создает ограничения. Однако малый бизнес - наиболее гибкий элемент любого сектора, а соответственно может быстро реагировать на изменения. Поэтому для малого бизнеса кризис может стать окном возможностей. В это время важно проанализировать нишу, в которой находится бизнес, инфраструктуру возможностей или уникальность. Соответственно, понять, перспективность этой ниши, учитывая развитие технологий и экономики. В результате это даст толчок для масштабирования или изменения бизнес-модели".

Марина Токарева – бизнес-тренер, бизнес-ментор акселераторов "Відважна" от Дія.Бізнес в Буче и VISA, основательница и лекторка Format University, руководительница консалтингового проекта FORMAT, открывала/сопровождала более 60+ фитнес-проектов, презенторка, лекторка и спикерка конференций:

"Открытие собственного дела - это не просто работы то, что любишь и умеешь. Иметь собственный бизнес - это сочетание прекрасного продукта, который нужен целевой аудитории, навыков продажи и продвижения, умения донести ценность до клиента. Предпринимателю уже не достаточно просто иметь качественный продукт или услугу. Он должен иметь helicopter view: глобальное видение рынка и понимание, как ему продвигать свой продукт. Сегодня предпринимательство в Украине требует навыков разработки стратегии, формирования сильной команды, поиск партнерств, финансовой аналитики, поиска маркетинговых решений".

Антон Рубан - украинский предприниматель из Запорожья, более 15 лет занимается бизнесом. Совладелец группы компаний "34-й градус", который включает в себя три успешных бизнеса: Extreme Pride, Best Way Foods и Spell. В начале полномасштабной войны добровольно стал в ряды защитников, участвовал в боях за Киев. Сейчас является военнослужащим Национальной гвардии в составе Хартии:

"В сложные времена выживает тот бизнес, который сумел объединить вокруг себя правильных людей. Мы с партнерами всегда говорим: сначала "с кем делать", потом "что делать" - это фундамент любого дела. В кризисных условиях команда - это твоя главная опора, источник идей, решений и энергии. Сплоченность, доверие и общая ответственность позволяют быстро адаптироваться к изменениям и держать темп. Бизнес - это не только о продукте, но и о людях, которые его создают, культуре в которой люди работают. Если рядом надежные партнеры, даже самые сложные вызовы становятся решаемыми. Поэтому инвестируйте в людей так же, как в технологии или маркетинг".

Что ждет победителей

Объявление победителей состоится 27 мая. Для владельцев лучших проектов организаторы подготовили дополнительный учебный модуль, который поможет углубить знания в соответствующем бизнес-направлении.