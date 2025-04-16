502 бізнес-ідеї конкурсу "Роби своє" оцінюватимуть підприємці, шеф-кухар, бізнес-тренерка та військові

502 заявки з 15 областей України - цьогоріч змагатимуться за перемогу в конкурсі бізнес-ідей "Роби своє" від Благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

Зокрема:

186 проєктів спрямовані на розвиток ветеранського бізнесу;

123 — на започаткування власної справи;

325 — на масштабування чинного бізнесу;

30 — на зміну напряму діяльності;

24 — це релоковані бізнеси.

Серед найпопулярніших напрямів організатори відзначають крафтове виробництво, освітні послуги, агросферу та локальні сервіси.

Як зазначив директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк, цього року конкурс "Роби своє" став не лише про фінансування малого бізнесу, а й про підвищення професійного рівня підприємців. У межах проєкту учасники пройшли обов’язковий курс "Шлях підприємця", розроблений за участі партнерів Фонду, зокрема стратегічного партнера компанії МХП та Державної служби зайнятості. Програма включала серію коротких лекцій із бізнес-планування, проєктного менеджменту, маркетингу, лідерства та залучення додаткових ресурсів.

Олександр Пахолюк: "Важливо, щоб всі учасники проєкту усвідомили цінність навчання і розвитку для себе, бо сьогодні для бізнесу критично важливо не зупинятися, а йти вперед. Тож саме освіта, розширює горизонти і дає більше можливостей для розвитку".

Конкурс бізнес-ідей "Роби своє" стартував на початку 2022 року. За три сезони грантову підтримку в розмірі до 100 тис. грн отримали понад 250 підприємців із 13 областей України. У 2025 році до числа переможців додасться ще 80 проєктів.

Хто оцінюватиме бізнес-ідеї

У складі конкурсної комісії "Роби своє" — підприємці, військові, бізнес-тренери й шеф-кухарі:

Алік Мкртчян — відомий шеф-кухар, креативний директор кулінарного напряму компанії МХП та популяризатор української гастрономії. Народився і виріс у Тбілісі, Грузія. Переїхавши до України, Алік здобув освіту у банківській сфері. Однак пристрасть до кулінарії спонукала його кардинально змінити професійний шлях. Алік здобув широку популярність завдяки участі в кулінарному шоу "МастерШеф. Професіонали", де проявив себе як талановитий і харизматичний кухар:

"Я захоплююсь стійкістю і вірю у наших підприємців, хочу, щоб український бізнес та економіка невпинно розвивалися. Як експерт я завжди шукаю в продукті ідею, серце і перспективу. Тож звертатиму увагу на те, чи продукт або бізнес, який пропонуватимуть учасники конкурсу, має користь для людей та потенціал для масштабування. Упевнений, що бізнес – це шлях для сміливців, які не бояться змінювати світ, і з-поміж наших учасників ми оберемо саме таких".

Артем Бєлєнков - начальник штабу 412 окремого полку безпілотних систем СБС, доброволець з 2022 року. Служив у 47-й окремій механізованій бригаді "Маґура". Брав участь у бойових діях на Бахмутському напрямку; після цього ніс службу в апараті головнокомандувача. В підрозділі 412 Nemesis майже з початку його заснування. Співзасновник компаній Smart Farming, VkursiAgro:

"Для багатьох компаній криза створює обмеження. Проте малий бізнес - найбільш гнучкий елемент будь-якого сектору, а відповідно може швидко реагувати на зміни. Тому для малого бізнесу криза може стати вікном можливостей. В цей час важливо проаналізувати нішу, в якій перебуває бізнес, інфраструктуру спроможностей або унікальність. Відповідно, зрозуміти, перспективність цієї ніші, враховуючи розвиток технологій та економіки. У результаті це дасть поштовх для масштабування або зміни бізнес-моделі".

Марина Токарєва – бізнес-тренерка, бізнес-менторка акселераторів "Відважна" від Дія.Бізнес у Бучі та VISA, засновниця та лекторка Format University, керівниця консалтингового проєкту FORMAT, відкривала/супроводжувала понад 60+ фітнес-проєктів, презенторка, лекторка та спікерка конференцій:

"Відкриття власної справи - це не просто роботи те, що любиш та вмієш. Мати власний бізнес - це поєднання чудового продукту, який потрібен цільовій аудиторії, навичок продажу та просування, вміння донести цінність до клієнта. Підприємцю вже не достатньо просто мати якісний продукт чи послугу. Він повинен мати helicopter view: глобальне бачення ринку та розуміння, як йому просувати свій продукт. Сьогодні підприємництво в Україні потребує навичок розробки стратегії, формування сильної команди, пошук партнерств, фінансової аналітики, пошуку маркетингових рішень".

Антон Рубан — український підприємець із Запоріжжя, понад 15 років займається бізнесом. Співвласник групи компаній "34-й градус", який включає в себе три успішні бізнеси: Extreme Pride, Best Way Foods та Spell. На початку повномасштабної війни добровільно став до лав захисників, брав участь у боях за Київ. Нині є військовослужбовцем Національної гвардії у складі Хартії:

"У складні часи виживає той бізнес, який зумів об'єднати навколо себе правильних людей. Ми з партнерами завжди кажемо: спочатку "з ким робити", потім "що робити" — це фундамент будь-якої справи. У кризових умовах команда — це твоя головна опора, джерело ідей, рішень і енергії. Згуртованість, довіра та спільна відповідальність дозволяють швидко адаптуватися до змін і тримати темп. Бізнес — це не лише про продукт, а й про людей, які його створюють, культуру в якій люди працюють. Якщо поруч надійні партнери, навіть найскладніші виклики стають вирішуваними. Тому інвестуйте в людей так само, як у технології чи маркетинг".

Що чекає переможців

Оголошення переможців відбудеться 27 травня. Для власників кращих проєктів організатори підготували додатковий навчальний модуль, який допоможе поглибити знання у відповідному бізнес-напряму.