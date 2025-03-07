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100 дней протестов в Грузии: почему тысячи людей снова вышли на улицы

Киев • УНН

 • 22900 просмотра

В Тбилиси и других городах Грузии проходят массовые акции протеста в честь 100 дней антиправительственных выступлений. Демонстранты требуют досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов.

100 дней протестов в Грузии: почему тысячи людей снова вышли на улицы

Марши и митинги проходят сегодня в Тбилиси и других городах Грузии в честь 100 дней с начала антиправительственных протестов в стране, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

Детали

Слоган сегодняшнего протестного дня – "До конца". Главная требование демонстрантов остается неизменным уже три месяца – досрочные парламентские выборы. Также они призывают к освобождению примерно полусотни своих единомышленников, против которых были возбуждены уголовные дела в контексте протестов.

В Тбилиси граждане собираются на различных локациях с разными лозунгами. К первому корпусу Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили студенты и преподаватели пришли, чтобы заявить, что "грузинское образование в опасности". У Громадского вещателя сотни людей выступают под лозунгом "Свободу узникам совести".

Еще одна точка сбора – площадь Республики.

Протестующие провели марши к парламенту Грузии.

Акция в Тбилиси была анонсирована заранее в соцсетях. Во второй половине дня в центре города началась мобилизация полицейских сил.

Одновременно с Тбилиси 100-й день протеста отмечают сегодня в Zugdidi, Батуми, Кутаиси и Телави.

Масштабные акции начались в Тбилиси и других городах страны спонтанно 28 ноября 2024 года, после решения правительства "Грузинской мечты" о замораживании переговоров по вступлению в ЕС.

Если в первые две недели полиция неоднократно применяла силу против демонстрантов, используя слезоточивый газ и водометы, то теперь протестующим массово выписывают большие штрафы за нарушение правил проведения митингов — незаконное перекрытие дорог, мелкое хулиганство, неповиновение требованиям полиции.

Несмотря на это, регулярно граждане собираются у парламента Грузии, чтобы озвучить ключевые требования. Иногда на Руставели приходят совсем небольшие группы протестующих, иногда, особенно в выходные, акции выходят масштабными.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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