100 дней протестов в Грузии: почему тысячи людей снова вышли на улицы
Киев • УНН
В Тбилиси и других городах Грузии проходят массовые акции протеста в честь 100 дней антиправительственных выступлений. Демонстранты требуют досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных активистов.
Марши и митинги проходят сегодня в Тбилиси и других городах Грузии в честь 100 дней с начала антиправительственных протестов в стране, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
Детали
Слоган сегодняшнего протестного дня – "До конца". Главная требование демонстрантов остается неизменным уже три месяца – досрочные парламентские выборы. Также они призывают к освобождению примерно полусотни своих единомышленников, против которых были возбуждены уголовные дела в контексте протестов.
В Тбилиси граждане собираются на различных локациях с разными лозунгами. К первому корпусу Тбилисского государственного университета им. Джавахишвили студенты и преподаватели пришли, чтобы заявить, что "грузинское образование в опасности". У Громадского вещателя сотни людей выступают под лозунгом "Свободу узникам совести".
Еще одна точка сбора – площадь Республики.
Протестующие провели марши к парламенту Грузии.
Акция в Тбилиси была анонсирована заранее в соцсетях. Во второй половине дня в центре города началась мобилизация полицейских сил.
Одновременно с Тбилиси 100-й день протеста отмечают сегодня в Zugdidi, Батуми, Кутаиси и Телави.
Масштабные акции начались в Тбилиси и других городах страны спонтанно 28 ноября 2024 года, после решения правительства "Грузинской мечты" о замораживании переговоров по вступлению в ЕС.
Если в первые две недели полиция неоднократно применяла силу против демонстрантов, используя слезоточивый газ и водометы, то теперь протестующим массово выписывают большие штрафы за нарушение правил проведения митингов — незаконное перекрытие дорог, мелкое хулиганство, неповиновение требованиям полиции.
Несмотря на это, регулярно граждане собираются у парламента Грузии, чтобы озвучить ключевые требования. Иногда на Руставели приходят совсем небольшие группы протестующих, иногда, особенно в выходные, акции выходят масштабными.