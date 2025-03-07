100 днів протестів у Грузії: чому тисячі людей знову вийшли на вулиці
Київ • УНН
У Тбілісі та інших містах Грузії відбуваються масові акції протесту з нагоди 100 днів антиурядових виступів. Демонстранти вимагають дострокових парламентських виборів та звільнення затриманих активістів.
Марші та мітинги відбуваються сьогодні у Тбілісі та інших містах Грузії з нагоди 100 днів від початку антиурядових протестів у країні, передає УНН із посиланням на Новини Грузія.
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Слоган сьогоднішнього протестного дня – "До кінця". Головна вимога демонстрантів залишається незмінною ось уже три місяці – дострокові парламентські вибори. Також вони закликають до звільнення приблизно півсотні своїх однодумців, проти яких розпочали кримінальні справи в контексті протестів.
У Тбілісі громадяни збираються на різних локаціях із різними гаслами. До першого корпусу Тбіліського держуніверситету ім. Джавахішвілі студенти та викладачі прийшли, щоб заявити, що "грузинська освіта в небезпеці". У Громадського мовника сотні людей виступають під гаслом "Свободу в'язням совісті".
Ще одна точка збору – площа Республіки.
Протестувальники провели марші до парламенту Грузії.
Акцію в Тбілісі було анонсовано заздалегідь у соцмережах. У другій половині дня у центрі міста розпочалася мобілізація поліцейських сил.
Одночасно з Тбілісі 100-й день протесту відзначають сьогодні у Зугдіді, Батумі, Кутаїсі та Телаві.
Масштабні акції розпочалися у Тбілісі та інших містах країни спонтанно 28 листопада 2024 року, після рішення уряду "Грузинської мрії" про заморожування переговорів щодо вступу до ЄС.
Якщо у перші два тижні поліція неодноразово застосовувала силу проти демонстрантів, використовуючи сльозогінний газ та водомети, то тепер протестувальникам масово виписують великі штрафи за порушення правил проведення мітингів — незаконне перекриття доріг, дрібне хуліганство, непокору вимогам поліції.
Попри це регулярно громадяни проводять збираються у парламенту Грузії, щоб озвучити ключові вимоги. Іноді на Руставелі приходять зовсім невеликі групи протестувальників, іноді, особливо у вихідні, акції виходять масштабними.