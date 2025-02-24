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Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский
15:03 • 11826 просмотра

Украина будет работать над трибуналом для рф даже после завершения горячей фазы войны - Зеленский

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта
10:46 • 48634 просмотра

В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых
10:59 • 98934 просмотра

Украина и США на финальной стадии переговоров по соглашению о полезных ископаемых

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года
09:33 • 105347 просмотра

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года

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Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики
24 февраля, 08:53 • 109003 просмотра

Экономический эксперт: новое регулирование фармацевтического рынка грозит отходом от принципов рыночной экономики

ЕС выделит Украине €3,5 млрд помощи в марте - Урсула фон дер Ляйен
24 февраля, 07:50 • 110775 просмотра

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ЕС принял 16-й пакет санкций против россии: что предполагается

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Снежная стихия в Грузии: в курортном Батуми остановились автобусы, закрыты школы и аэропорт

Снежная стихия в Грузии: в курортном Батуми остановились автобусы, закрыты школы и аэропорт

Киев  •  УНН

 • 8055 просмотра

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Западная Грузия страдает от сильных снегопадов, в Батуми высота снега превысила 50 см, в горной Аджарии - около метра. Отменено обучение в школах, нарушено транспортное сообщение и коммунальные услуги.

Западную Грузию продолжает засыпать снегом в конце февраля. В Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии уже около метра, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

По данным СМИ, дороги, расчищенные накануне, на утро снова завалило снегом.

Обучение в школах и детсадах остановлено во всех шести муниципалитетах Аджарии: Батуми, Кобулети, Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло, сообщает Batumelebi.

В ряде населенных пунктов, в том числе в Батуми, продолжаются проблемы с электро и газоснабжением, подачей воды.

Из-за сильного снегопада и метели в международном аэропорту Батуми сегодня отменены восемь рейсов, самолеты по возможности перенаправляются в Кутаиси.

Поезда Батуми-Тбилиси-Батуми продолжают ходить, но «Грузинская железная дорога» отменила рейсы на Озургети и Кутаиси.

В Зугдидском муниципалитете временно закрыты три школы - в селах Джуми, Абастумани и Одиши. В Поти занятия отменены во всех государственных школах и детских садах.

В Польше из-за непогоды железнодорожный коллапс: некоторые поезда задерживаются до 10 часов15.01.25, 10:29 • 26400 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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