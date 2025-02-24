Снежная стихия в Грузии: в курортном Батуми остановились автобусы, закрыты школы и аэропорт

Западную Грузию продолжает засыпать снегом в конце февраля. В Батуми высота снежного покрова превысила 50 см, в горной Аджарии уже около метра, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

По данным СМИ, дороги, расчищенные накануне, на утро снова завалило снегом.

Обучение в школах и детсадах остановлено во всех шести муниципалитетах Аджарии: Батуми, Кобулети, Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло, сообщает Batumelebi.

В ряде населенных пунктов, в том числе в Батуми, продолжаются проблемы с электро и газоснабжением, подачей воды.

Из-за сильного снегопада и метели в международном аэропорту Батуми сегодня отменены восемь рейсов, самолеты по возможности перенаправляются в Кутаиси.

Поезда Батуми-Тбилиси-Батуми продолжают ходить, но «Грузинская железная дорога» отменила рейсы на Озургети и Кутаиси.

В Зугдидском муниципалитете временно закрыты три школы - в селах Джуми, Абастумани и Одиши. В Поти занятия отменены во всех государственных школах и детских садах.

В Польше из-за непогоды железнодорожный коллапс: некоторые поезда задерживаются до 10 часов