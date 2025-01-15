В Польше из-за непогоды железнодорожный коллапс: некоторые поезда задерживаются до 10 часов
Киев • УНН
На польской железной дороге из-за непогоды возникли серьезные перебои в движении, задержано или отменено 115 поездов. Наибольшие проблемы наблюдаются на маршрутах Варшава-Гдыня и Ольштын-Эльблонг из-за обледенения контактной сети.
Из-за непогоды в Польше железнодорожный коллапс, на некоторых маршрутах задержка поездов составляет до десяти часов, сообщает "Польское радио", пишет УНН.
Детали
В работе поездов на польской железной дороге серьезные перебои из-за ледяного дождя. По всей Польше задержано или отменено почти 115 поездов.
Контактная сеть обледенела, поэтому задержки фиксируют на нескольких направлениях. Дольше всего приходится ждать на трассах Варшава - Гдыня и Ольштын - Эльблонг.
Заблокированные поезда оттранспортируют тепловозами. Местами движение одностороннее. На некоторых маршрутах задержка поездов составляет до десяти часов.
Руководитель пресс-службы польской железной дороги Руслана Кшеминская рассказала Polskie Radio, что трудности возникают, в частности, в Варминско-Мазурском и Куявско-Поморском воеводствах.
"Погодные условия этой ночью дают о себе знать. Наши службы работают на 110 процентов. Мы задействуем дополнительные поезда, чтобы решить ситуацию, также информируем о погоде. Об опоздании, задержках и отмене рейсов информируем на портале пассажира", - указала она.
По данным PKP Intercity, задержки также случаются на маршрутах поездов, въезжающих в Польшу из Германии. Синоптики улучшения погодных условий пока не прогнозируют.
"В Опольском, Силезском, Лодзинском, в целом южные регионы, а кроме того, Подкарпатье и Малопольша - именно так наибольшая опасность ледяных осадков", - рассказал синоптик Института метеорологии и водного хозяйства Камиль Вальчак.
К осторожности и уменьшению скорости призывают также в полиции. Непогода в Польше продержится до конца дня. В некоторых воеводствах Институт метеорологии выдал предупреждение второй степени.
В Сеуле рекордный снегопад: непогода парализовала транспорт и привела к жертвам27.11.24, 14:26 • 15160 просмотров