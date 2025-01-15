В Польше из-за непогоды железнодорожный коллапс: некоторые поезда задерживаются до 10 часов

ukenru
Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 114788 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 152284 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 127252 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 164084 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 142388 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 137712 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 236677 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288233 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 226747 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 284263 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Захватчики планируют застроить центрами отдыха временное оккупированное Приазовье - Сопротивление

Захватчики планируют застроить центрами отдыха временное оккупированное Приазовье - Сопротивление

15 января, 02:32 • 98260 просмотра
На Сумщине взрывотехники уничтожили боевую часть сбитого вражеского дрона

На Сумщине взрывотехники уничтожили боевую часть сбитого вражеского дрона

15 января, 03:06 • 93572 просмотра
В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

В Украине объявили тревогу из-за угрозы ракетного обстрела

04:03 • 106802 просмотра
Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

Россия массово обстреливает Украину ракетами: где раздаются взрывы

04:37 • 105905 просмотра
Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

Польша подняла в небо авиацию из-за атаки рф по Украини

05:41 • 72710 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

08:50 • 17119 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 119455 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 121187 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 152284 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 139832 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 126230 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 117259 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 122454 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 119202 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 120054 просмотра
Актуальное
В Польше из-за непогоды железнодорожный коллапс: некоторые поезда задерживаются до 10 часов

В Польше из-за непогоды железнодорожный коллапс: некоторые поезда задерживаются до 10 часов

Киев  •  УНН

 • 6136 просмотра

Read in English

На польской железной дороге из-за непогоды возникли серьезные перебои в движении, задержано или отменено 115 поездов. Наибольшие проблемы наблюдаются на маршрутах Варшава-Гдыня и Ольштын-Эльблонг из-за обледенения контактной сети.

Из-за непогоды в Польше железнодорожный коллапс, на некоторых маршрутах задержка поездов составляет до десяти часов, сообщает "Польское радио", пишет УНН.

Детали

В работе поездов на польской железной дороге серьезные перебои из-за ледяного дождя. По всей Польше задержано или отменено почти 115 поездов.

Контактная сеть обледенела, поэтому задержки фиксируют на нескольких направлениях. Дольше всего приходится ждать на трассах Варшава - Гдыня и Ольштын - Эльблонг.

Заблокированные поезда оттранспортируют тепловозами. Местами движение одностороннее. На некоторых маршрутах задержка поездов составляет до десяти часов.

Руководитель пресс-службы польской железной дороги Руслана Кшеминская рассказала Polskie Radio, что трудности возникают, в частности, в Варминско-Мазурском и Куявско-Поморском воеводствах.

"Погодные условия этой ночью дают о себе знать. Наши службы работают на 110 процентов. Мы задействуем дополнительные поезда, чтобы решить ситуацию, также информируем о погоде. Об опоздании, задержках и отмене рейсов информируем на портале пассажира", - указала она.

По данным PKP Intercity, задержки также случаются на маршрутах поездов, въезжающих в Польшу из Германии. Синоптики улучшения погодных условий пока не прогнозируют. 

"В Опольском, Силезском, Лодзинском, в целом южные регионы, а кроме того, Подкарпатье и Малопольша - именно так наибольшая опасность ледяных осадков", - рассказал синоптик Института метеорологии и водного хозяйства Камиль Вальчак.

К осторожности и уменьшению скорости призывают также в полиции. Непогода в Польше продержится до конца дня. В некоторых воеводствах Институт метеорологии выдал предупреждение второй степени.

В Сеуле рекордный снегопад: непогода парализовала транспорт и привела к жертвам27.11.24, 14:26 • 15160 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
seulСеул
varshavaВаршава
germaniyaГермания
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы