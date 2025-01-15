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У Польщі через негоду залізничний колапс: деякі поїзди затримуються до 10 годин

Київ • УНН

 • 26507 перегляди

На польській залізниці через негоду виникли серйозні перебої в русі, затримано або скасовано 115 потягів. Найбільші проблеми спостерігаються на маршрутах Варшава-Ґдиня та Ольштин-Ельблонг через обледеніння контактної мережі.

Через негоду у Польщі залізничний колапс, на деяких маршрутах затримка потягів становить до десяти годин, повідомляє "Польське радіо", пише УНН.

Деталі

У роботі поїздів на польській залізниці серйозні перебої через крижаний дощ. По всій Польщі затримано або скасовано майже 115 поїздів.

Контактна мережа обледеніла, тож затримки фіксують на кількох напрмяках. Найдовше доводиться чекати на трасах Варшава - Ґдиня та Ольштин - Ельблонг.

Заблоковані потяги відтранспортовують тепловозами. Місцями рух односторонній. На деяких маршрутах затримка потягів становить до десяти годин.

Керівник пресслужби польської залізниці Руслана Кшемінська, розповіла Polskie Radio, що труднощі виникають, зокрема, у Вармінсько-Мазурському та Куявсько-Поморському воєводствах.

"Погодні умови цієї ночі даються взнаки. Наші служби працюють на 110 відсотків. Ми задіюємо додаткові поїзди, аби вирішити ситуацію, також інформуємо про погоду. Про спізнення, затримки та відміну рейсів інформуємо на порталі пасажира", - вказала вона.

За даними PKP Intercity, затримки також трапляються на маршрутах поїздів, які в'їжджають до Польщі з Німеччини. Синоптики покращення погодніх умов наразі не прогнозують. 

"В Опольському, Силезькому, Лодзінському, загалом південні регіони, а крім того, Підкарпаття та Малопольща - саме так найбільша небезпека крижаних опадів", - розповів синоптик Інституту метеорології та водного господарства Каміль Вальчак.

До обережності та зменшення швидкості закликають також у поліції. Негода у Польщі протримається до кінця дня. У деяких воєводствах Інститут метеорології видав попередження другого ступеня.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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