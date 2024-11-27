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В Сеуле рекордный снегопад: непогода парализовала транспорт и привела к жертвам

Киев  •  УНН

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В Сеуле выпало 20 см снега - больше всего с 1907 года для ноября. Непогода привела к гибели двух человек, отмене авиарейсов и обесточиванию тысяч домов.

В столице Южной Кореи, Сеуле, выпал сильнейший ноябрьский снегопад с начала ведения учета более века назад, сообщило Метеорологическое агентство, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Непогода вызвала пробки на дорогах, обесточивание и отмену сотен авиарейсов, на фоне того, как власти готовились к новому снегопаду в ближайшие дни.

Как отмечают в метеорологическом управлении Кореи, в северных районах Сеула и прилегающих местах выпало 20 см снега по сравнению с предыдущим рекордом Сеула в 12,4 см 28 ноября 1972 года.

Это самый высокий показатель в ноябре с тех пор, как управление установило пункты для наблюдения в 1907 году.

Сообщается, что выявлено по меньшей мере два человека, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на шоссе к востоку от столицы. Из-за обломков зданий и строительных площадок, падающих из-за сильного ветра, ранены несколько пешеходов в Сеуле. 

Кроме того, из-за плохой погоды было повреждено несколько линий электропередачи, что привело к обесточиванию тысячи домохозяйств в нескольких районах столицы и Центральном регионе.

Впрочем, пострадала не только столица. Шторм накрыл большую часть страны, в центральных, восточных и юго-западных регионах выпало около 10-23 см снега.

Более 200 рейсов были отменены или задержаны, большинство из них внутренние, на фоне того, как аэропорты по всей стране столкнулись с суровыми погодными условиями, включая сильный ветер, и движение не менее 70 паромов, обслуживающих острова, было прекращено.

Президент страны Юн Сок Йоль призвал чиновников "минимизировать потенциальные убытки и неудобства для общественности, вызванные снегом", на фоне того, как ожидается, что сильный снегопад продлится до утра четверга.

В Великобритании ожидаются дальнейшие сбои из-за шторма Берт из-за шторма Берт25 нояб. 2024, 11:45 • 12566 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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