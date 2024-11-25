В Великобритании ожидаются дальнейшие сбои из-за шторма Берт из-за шторма Берт
Киев • УНН
Шторм Берт принес в Британию 80% месячной нормы осадков и ветер до 132 км/ч. Стихия вызвала наводнения, гибель 5 человек, отмену авиарейсов и оставила тысячи домов без электричества.
Из-за шторма Берт, накрывшего Великобританию, вероятно, произойдут дальнейшие сбои после того, как проливные ливни вызвали разрушительные наводнения и крупный инцидент в Уэльсе. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.
Детали
В Великобритании ожидаются дальнейшие сбои из-за шторма Берт, охватившего страну. Последнее из предупреждений Метеослужбы о дожде было в воскресенье в 23:59, но сильный ветер и паводки продолжаются.
Затопило сотни домов, а дороги превратились в реки. Возросла и скорость ветра. Не обошлось и без жертв, как сообщается, в Англии и Уэльсе зафиксировано по меньшей мере пять погибших.
Тысячи домов остались без электроэнергии, а рейсы и поезда задержаны и отменены из-за погоды.
Шторм Берт принес 80% осадков за ноябрь. За 12 часов в субботу в Капел Куриг, северный Уэльс, выпало 64,4 мм дождя, а в деревне были зафиксированы порывы ветра до 132 км/ч.
Непогода также повлияла на движение общественного транспорта.
Так, например, компания Southern, которая обслуживает железнодорожное сообщение на юго-востоке Англии, сообщила, что некоторые рейсы в понедельник будут отменены или пересмотрены из-за прогнозируемой суровой погоды, в частности на лондонской сети и на Западном побережье между Гавантом и Саутгемптоном.
Также, более 300 рейсов, которые должны были вылететь из аэропортов Великобритании, были отменены, сообщила авиационная аналитическая компания Cirium. Аэропорт Хитроу больше всего пострадал: боковой ветер вызвал перебои в вылетах и прилетах в воскресенье.
Напомним
Мощный шторм Берт принес месячную норму осадков за 48 часов на Британские острова. Стихия вызвала наводнения, гибель людей и оставила без света 60 тысяч потребителей в Ирландии.
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