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В Великобритании ожидаются дальнейшие сбои из-за шторма Берт из-за шторма Берт

В Великобритании ожидаются дальнейшие сбои из-за шторма Берт из-за шторма Берт

Киев  •  УНН

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Шторм Берт принес в Британию 80% месячной нормы осадков и ветер до 132 км/ч. Стихия вызвала наводнения, гибель 5 человек, отмену авиарейсов и оставила тысячи домов без электричества.

Из-за шторма Берт, накрывшего Великобританию, вероятно, произойдут дальнейшие сбои после того, как проливные ливни вызвали разрушительные наводнения и крупный инцидент в Уэльсе. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

В Великобритании ожидаются дальнейшие сбои из-за шторма Берт, охватившего страну. Последнее из предупреждений Метеослужбы о дожде было в воскресенье в 23:59, но сильный ветер и паводки продолжаются.

Затопило сотни домов, а дороги превратились в реки. Возросла и скорость ветра. Не обошлось и без жертв, как сообщается, в Англии и Уэльсе зафиксировано по меньшей мере пять погибших.

Тысячи домов остались без электроэнергии, а рейсы и поезда задержаны и отменены из-за погоды.

Шторм Берт принес 80% осадков за ноябрь. За 12 часов в субботу в Капел Куриг, северный Уэльс, выпало 64,4 мм дождя, а в деревне были зафиксированы порывы ветра до 132 км/ч.

Непогода также повлияла на движение общественного транспорта.

Так, например, компания Southern, которая обслуживает железнодорожное сообщение на юго-востоке Англии, сообщила, что некоторые рейсы в понедельник будут отменены или пересмотрены из-за прогнозируемой суровой погоды, в частности на лондонской сети и на Западном побережье между Гавантом и Саутгемптоном.

Также, более 300 рейсов, которые должны были вылететь из аэропортов Великобритании, были отменены, сообщила авиационная аналитическая компания Cirium. Аэропорт Хитроу больше всего пострадал: боковой ветер вызвал перебои в вылетах и прилетах в воскресенье.

Напомним

Мощный шторм Берт принес месячную норму осадков за 48 часов на Британские острова. Стихия вызвала наводнения, гибель людей и оставила без света 60 тысяч потребителей в Ирландии.

В Испании продолжается ликвидация последствий наводнения, есть риск заражения питьевой воды19 нояб. 2024, 17:55 • 15624 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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