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05:23 • 23185 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124529 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183792 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148130 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139475 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117687 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108210 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103020 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143069 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Снігова стихія в Грузії: у курортному Батумі зупинилися автобуси, закриті школи та аеропорт

Снігова стихія в Грузії: у курортному Батумі зупинилися автобуси, закриті школи та аеропорт

Київ • УНН

 • 27337 перегляди

Західна Грузія потерпає від сильних снігопадів, у Батумі висота снігу перевищила 50 см, у гірській Аджарії - близько метра. Скасовано навчання в школах, порушено транспортне сполучення та комунальні послуги.

Західну Грузію продовжує засипати снігом наприкінці лютого. У Батумі висота снігового покриву перевищила 50 см, у гірській Аджарії вже близько метра, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

За даними ЗМІ, дороги, розчищені напередодні, на ранок знову завалило снігом.

Навчання у школах та дитсадках зупинено у всіх шести муніципатитетах Аджарії: Батумі, Кобулеті, Хелвачаурі, Кеда, Шуахеві та Хуло, повідомляє Batumelebi.

У низці населених пунктів, у тому числі в Батумі, продовжуються проблеми з електро та газопостачанням, подачею води.

Через сильний снігопад і хуртовини в міжнародному аеропорту Батумі сьогодні скасовано вісім рейсів, літаки по можливості перенаправляються в Кутаїсі.

Потяги Батумі-Тбілісі-Батумі продовжують ходити, але "Грузинська залізниця" скасувала рейси на Озургеті та Кутаїсі.

У Зугдідському муніципалітеті тимчасово закрито три школи – у селах Джумі, Абастумані та Одіші. У Поті заняття скасовані у всіх державних школах та дитячих садках.

У Польщі через негоду залізничний колапс: деякі поїзди затримуються до 10 годин15.01.25, 10:29 • 26507 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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tbilisiТбілісі
hruziia-krainaГрузія
polshchaПольща

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