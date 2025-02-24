Снігова стихія в Грузії: у курортному Батумі зупинилися автобуси, закриті школи та аеропорт
Київ • УНН
Західна Грузія потерпає від сильних снігопадів, у Батумі висота снігу перевищила 50 см, у гірській Аджарії - близько метра. Скасовано навчання в школах, порушено транспортне сполучення та комунальні послуги.
Західну Грузію продовжує засипати снігом наприкінці лютого. У Батумі висота снігового покриву перевищила 50 см, у гірській Аджарії вже близько метра, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".
За даними ЗМІ, дороги, розчищені напередодні, на ранок знову завалило снігом.
Навчання у школах та дитсадках зупинено у всіх шести муніципатитетах Аджарії: Батумі, Кобулеті, Хелвачаурі, Кеда, Шуахеві та Хуло, повідомляє Batumelebi.
У низці населених пунктів, у тому числі в Батумі, продовжуються проблеми з електро та газопостачанням, подачею води.
Через сильний снігопад і хуртовини в міжнародному аеропорту Батумі сьогодні скасовано вісім рейсів, літаки по можливості перенаправляються в Кутаїсі.
Потяги Батумі-Тбілісі-Батумі продовжують ходити, але "Грузинська залізниця" скасувала рейси на Озургеті та Кутаїсі.
У Зугдідському муніципалітеті тимчасово закрито три школи – у селах Джумі, Абастумані та Одіші. У Поті заняття скасовані у всіх державних школах та дитячих садках.
У Польщі через негоду залізничний колапс: деякі поїзди затримуються до 10 годин15.01.25, 10:29 • 26507 переглядiв