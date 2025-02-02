Полиция задержала более 20 участников оппозиционной акции в Тбилиси
Киев • УНН
В Тбилиси полиция задержала более 20 участников антиправительственной акции, включая бывшего мэра и оппозиционных лидеров. Протестующие пытались заблокировать въезд в город, что привело к столкновениям с правоохранителями.
2 февраля, в Тбилиси продолжаются антиправительственные протесты, во время которых демонстранты пытаются перекрыть въезд в город. Правоохранители задержали более 20 участников акции, в том числе активистов и экс-мэра города Гиги Угулаву и лидера оппозиционной "Коалиции за перемены" Ника Мелию. Об этом сообщает Эхо Кавказа, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что во время акции возле торгового центра Tbilisi Mall правоохранители задержали нескольких ее участников, в частности активиста Дмитрия Бидзинашвили. Кроме того, во время столкновений между протестующими и полицией пострадал оператор телеканала "Пирвели".
Среди задержанных также члены "Коалиции за перемены" Ники Мелия и Тенго Тевзадзе, а также бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.
Протестующие пытаются заблокировать участок автомагистрали Тбилиси - Сенаки - Леселидзе, но полиция принимает меры для предотвращения перекрытия дороги. В издании отметили, что министерство внутренних дел Грузии неоднократно предупреждало организаторов протестов о недопустимости таких действий.
Флаг ЕС исчез из президентского дворца Грузии после смены власти30.01.25, 21:43 • 30246 просмотров
Сейчас некоторые участники акции протеста движутся к центру города, тогда как другие остаются возле торгового центра.
Во время акции уже зафиксирована серия столкновений, в результате которых задержали более 10 человек, некоторые из которых были задержаны жестокими методами. В сети появились кадры, демонстрирующие насилие во время задержаний.
Напомним
1 февраля в Тбилиси правоохранители провели обыски в квартирах активистов протестного движения, включая основателей группы Daitove. У одного из активистов изъяли технику, деньги и протестную символику.