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Поліція затримала понад 20 учасників опозиційної акції у Тбілісі

Поліція затримала понад 20 учасників опозиційної акції у Тбілісі

Київ • УНН

 • 28195 перегляди

У Тбілісі поліція затримала понад 20 учасників антиурядової акції, включаючи колишнього мера та опозиційних лідерів. Протестувальники намагалися заблокувати в'їзд до міста, що призвело до сутичок з правоохоронцями.

2 лютого, у Тбілісі тривають антиурядові протести, під час яких демонстранти намагаються перекрити в'їзд до міста. Правоохоронці затримали понад 20 учасників акції, в тому числі активістів та ексмера міста Гігі Угулаву і лідера опозиційної "Коаліції за зміни" Ніка Мелію. Про це повідомляє Эхо Кавказа, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під час акції біля торгового центру Tbilisi Mall правоохоронці затримали кількох  її учасників, зокрема активіста Дмитра Бідзінашвілі. Крім того, під час сутичок між протестувальниками та поліцією постраждав оператор телеканалу "Пірвелі".

Серед затриманих також члени "Коаліції за зміни" Нікі Мелія та Тенго Тевзадзе, а також колишній мер Тбілісі Гігі Угулава.

Протестувальники намагаються заблокувати ділянку автомагістралі Тбілісі - Сенакі - Леселідзе, але поліція вживає заходів для запобігання перекриттю дороги. У виданні зазначили, що міністерство внутрішніх справ Грузії неодноразово попереджало організаторів протестів про неприпустимість таких дій.

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Наразі деякі учасники акції протесту рухаються до центру міста, тоді як інші залишаються біля торгового центру. 

Під час акції вже зафіксовано серію сутичок, внаслідок яких затримали понад 10 людей, деякі з яких були затримані жорстокими методами. В мережі з'явилися кадри, що демонструють насильство під час затримань.

Нагадаємо

1 лютого у Тбілісі правоохоронці провели обшуки у помешканнях активістів протестного руху, включаючи засновників групи Daitove. В одного з активістів вилучили техніку, гроші та протестну символіку.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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hruziia-krainaГрузія

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