Грузины снова вышли на проспект Руставели: что происходит в Тбилиси

В Тбилиси на проспекте Руставели снова собрались тысячи участников проевропейских протестов, которые продолжаются уже 40 дней. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Сочельник, отмечаемый по юлианскому календарю, стал днем солидарности для митингующих и верующих, которые присоединились к акции, неся зажженные свечи.

Главными требованиями протестующих остаются освобождение задержанных во время предыдущих демонстраций и проведение новых парламентских выборов. Возле собора Кашвети запланирована полуночная акция.

Ожидается, что 15 января в стране может состояться общенациональная забастовка, о которой ранее объявили активисты.

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