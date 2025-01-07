Грузини знову вийшли на проспект Руставелі: що відбувається у Тбілісі
Київ • УНН
У Тбілісі тривають 40-денні проєвропейські протести з вимогами звільнення затриманих та нових парламентських виборів. На Святвечір мітингувальники провели акцію зі свічками, а 15 січня планується загальнонаціональний страйк.
У Тбілісі на проспекті Руставелі знову зібралися тисячі учасників проєвропейських протестів, які тривають уже 40 днів. Про це повідомляє Ехо Кавказа, передає УНН.
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Святвечір, що відзначається за юліанським календарем, став днем солідарності для мітингувальників і віруючих, які приєдналися до акції, несучи запалені свічки.
Головними вимогами протестувальників залишаються звільнення затриманих під час попередніх демонстрацій і проведення нових парламентських виборів. Біля собору Кашветі запланована опівнічна акція.
Очікується, що 15 січня в країні може відбутися загальнонаціональний страйк, про який раніше оголосили активісти.
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