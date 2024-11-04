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В Тбилиси протестуют против фальсификации выборов: что происходит в центре города

В Тбилиси протестуют против фальсификации выборов: что происходит в центре города

Киев  •  УНН

16:14 • 526 просмотра

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В центре Тбилиси проходит масштабная акция протеста против результатов парламентских выборов, которые оппозиция считает сфальсифицированными. Протестующие с флагами ЕС и Грузии требуют проведения новых выборов.

В центре Тбилиси проходит очередная акция протеста против результатов парламентских выборов, которые все оппозиционные силы, преодолевшие 5-процентный избирательный барьер, считают «украденными» правящей партией «Грузинская мечта» и ее основателем Бидзиной Иванишвили, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Автомобильное движение на центральном проспекте перекрыто.

Протестующие по призыву оппозиции собрались на Вокзальной площади, откуда шествием прошли к зданию парламента - традиционной и главной арене политических протестов в Грузии.

В руках у протестующих - плакаты «Проснись Грузия» и флаги Европы и Грузии.

«Это самый важный день. Мы требуем проведения новых выборов и не смиряемся с похищением выборов «Грузинской мечтой», что уже подтверждено»,- сказал журналистам накануне акции один из лидеров оппозиционного объединения „Единство-Национальное движение“ Георгий Вашадзе.

В Грузии оппозиция готовит палатки к масштабному митингу против фальсификации выборов1 ноября 2024, 18:55 • 23377 просмотров

По предварительным данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» победила на выборах, набрав почти 54% голосов.

Но как оппозиция, так и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают результатов и говорят о тотальной фальсификации и краже голосов избирателей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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