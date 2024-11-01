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В Грузии оппозиция готовит палатки к масштабному митингу против фальсификации выборов

В Грузии оппозиция готовит палатки к масштабному митингу против фальсификации выборов

Киев  •  УНН

18:55 • 3128 просмотра

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Грузинская оппозиция собирает палатки для митинга 4 ноября против результатов выборов, которые считают сфальсифицированными. Три оппозиционных объединения отказываются признавать победу "Грузинской мечты" и угрожают отказаться от мандатов.

Оппозиция собирает палатки к запланированному на 4 ноября в Тбилиси митингу против результатов парламентских выборов, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

«Если у вас есть средние и большие палатки, сообщите. Подарите - будем рады, продадите - таки будем рады», - пишет на своей странице в фейсбуке лидер „Коалиции за изменения“ Ника Гварамия.

Он добавил, что «ничего не собирается скрывать».

«Теперь я буду делать все открыто. Плевал я на СГБ, прокуратуру, полицию и Раждена (Ражден Купрашвили, глава Антикоррупционного бюро)», - добавил он.

«Коалиция за перемены» на понедельник планирует акцию вместе с „Сильной Грузией“ и „Национальным движением“. В оппозиции заявили, что улица станет «одним из центральных направлений» их борьбы за непризнание результатов выборов. Оппоненты власти обещают протестовать «по закону, праву, мирно, но организованно и эффективно».

В эфире TV Pirveli Гварамия заявил, что заявленная акция «будет продолжаться до тех пор, пока выборы не будут аннулированы и не будут назначены новые выборы».

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить созыва парламента. Мы должны всеми возможными способами, разрешенными конституцией и международными конвенциями, препятствовать принятию итогового протокола ЦИК», - сказал он.

Оппозиция Грузии готовит масштабный протест против результатов выборов1 ноября 2024, 04:21 • 17599 просмотров

Партия «Гахария - За Грузию», которая также преодолела проходной барьер на выборах, от уличных протестов дистанцировалась. Но там сообщили, что остаются на связи с остальной оппозицией относительно работы по выявлению нарушений.

Добавим

Парламентские выборы состоялись в Грузии 26 октября. По предварительным данным ЦИК Грузии, побеждает партия «Грузинская мечта», которая остается у власти уже 12 лет.

Все три оппозиционных объединения, которые преодолели барьер, заявили, что не признают результатов. Они говорят, что откажутся от своих мандатов. Президент Саломе Зурабишвили поддержала оппозицию, назвав выборы «массово сфальсифицированными» с участием России.

Цифры ЦИК Грузии значительно отличаются от экзит-полов иностранных компаний HarrisX и Edison Research. О нарушениях, которые могли повлиять на результаты выборов, говорят международные наблюдатели. ЕС и США требуют проведения расследования.

Согласно закону, ЦИК должен подвести окончательные результаты выборов через 20 дней. Параллельно прокуратура, МВД и Служба специальных расследований начали проверки в полосу предполагаемых фактов фальсификации выборов. Теоретически выводы следственных органов могут привести к тому, что результаты голосования признают недействительными.

Оппозиция не доверяет расследованию. Оппоненты власти считают, что в стране не осталось независимых институций, а проверку следует поручить международным организациям.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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