Оппозиция Грузии готовит масштабный протест против результатов выборов
Киев • УНН
Грузинские оппозиционные партии объявили о проведении акции протеста 4 ноября на проспекте Руставели. Участники будут требовать отмены результатов выборов, которые считают недействительными.
Оппозиционные партии Грузии планируют акцию протеста в Тбилиси. Об этом сообщает SOVANEWS, передает УНН.
Детали
Оппозиционные партии объявили о проведении акции протеста на проспекте Руставели 4 ноября в 19:00. Участники акции требуют отмены результатов недавних выборов, объявленных Центральной избирательной комиссией.
Эту информацию обнародовали во время совместной пресс-конференции лидеры оппозиционных сил. Они заверили, что планируют организовать мирный протест, в соответствии с законодательством, и подробно изложат свои действия во время акции.
Решение провести акцию было принято после консультаций между лидерами оппозиционных партий, в частности «Единства-Национального движения», «Коалиции за перемены» и «Сильной Грузии». Участники встречи обсудили совместные шаги в ответ на результаты выборов, которые они считают недействительными.
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