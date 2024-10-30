Президент Грузии отказалась прийти на допрос в прокуратуру по фальсификации выборов
Киев • УНН
Саломе Зурабишвили отказалась явиться на опрос в прокуратуру относительно заявлений о фальсификации выборов. Президент посоветовала прокуратуре самостоятельно собирать доказательства и не заниматься политическими делами.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказывается от явки на опрос в прокуратуру, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.
«Я бы посоветовала прокуратуре заниматься своим делом и избегать политической информации о счетах с президентом», - сказала Зурабишвили на брифинге.
Ранее прокуратура Грузии объявила, что начала расследование после заявлений о фальсификации выборов в Грузии, в связи с чем на опрос вызван президент Салому Зурабишвили.
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«Оказывается, прокуратура ждет от меня доказательств. Насколько я знала, видимо наоборот, это следственные органы сами должны добывать доказательства... В любой нормальной стране это так. Я не знаю такого прецедента, чтобы следственные органы просили у президента доказательства по выборам», - заявила президент.
Она отметила, что о нарушениях на выборах говорил и представитель Еврокомиссии Жозеп Боррель и с иронией спросила, собирается ли прокуратура Грузии и его вызвать на опрос.
«Список нарушений, указанных в его заявлении, такой же, как у международных наблюдательных миссий», отметила Зурабишвили.
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