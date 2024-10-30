Президента Грузии вызвали на допрос из-за заявлений о фальсификации выборов

Прокуратура Грузии объявила о начале расследования по факту предполагаемой фальсификации парламентских выборов, прошедших в стране 26 октября. На допрос вызвали президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".



Согласно заявлению ЦИК и информации, распространенной в публичном пространстве через средства массовой информации, президент Грузии Саломе Зурабишвили должна иметь доказательства возможного фальсифицирования парламентских выборов 2024 года, в связи с чем, в соответствии с установленным законом порядком, президент Грузии была приглашена на допрос в следственное ведомство 31 октября текущего года – сказано в заявлении прокуратуры Грузии.

Ведомство обещает провести "все необходимые следственные и процессуальные действия, как указано в обращении ЦИК, а также с целью изучения фактов, озвученных президентом Грузии, представителями отдельных политических партий и наблюдательных миссий".

"В рамках расследования будут допрошены все лица, которые могут иметь информацию о предполагаемом преступном факте. Также сообщаем общественности, что в целях изучения отдельных правонарушений, выявленных в предвыборный период и в день выборов, правоохранительные органы активно ведут расследование по нескольким уголовным делам. О результатах расследования прокуратура будет периодически информировать общественность", – говорится в заявлении.

Напомним

По официальным данным, победу на парламентских выборах одержала правящая партия "Грузинская мечта", получив почти 54% голосов избирателей.

Как оппозиция, так и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают легитимность выборов и говорят об их фальсификации.

В понедельник в Тбилиси прошла масштабная акция протеста против результатов выборов.