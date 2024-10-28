"Еще придем": как в Тбилиси завершилась акция против фальсификаций результатов выборов

ukenru
Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 29654 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 57733 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 75695 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 84795 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 91692 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 111932 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Эксклюзив
Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 102999 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
07:42 • 105839 просмотра

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 160186 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 255295 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Впервые за границей: в Финляндии арестовали активы рф по крымскому иску Нафтогаза

Впервые за границей: в Финляндии арестовали активы рф по крымскому иску Нафтогаза

09:59 • 18630 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 110504 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 100691 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 90910 просмотра
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 40599 просмотра
публикации
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

11:44 • 111932 просмотра
Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

Глава АРМА Дума оправдывается и пытается избежать ответственности за простой вагонов

11:17 • 110504 просмотра
Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

26 октября 2024, 08:02 • 255295 просмотра
Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
Эксклюзив

26 октября 2024, 07:29 • 250285 просмотра
Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
Эксклюзив

25 октября 2024, 12:28 • 268942 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

Звезда сериала "Медведь" превратится в Брюса Спрингстина в новом байопике: первое фото

14:53 • 40624 просмотра
Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

Стивен Кинг намекнул на возможное продолжение "Темной башни"

13:01 • 90921 просмотра
Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

Книга года BBC-2024: кто попал в длинные списки: кто попал в длинные списки

12:17 • 100694 просмотра
Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

Индийский миллиардер оставил наследство собаке, дворецкому и повару

09:19 • 103101 просмотра
Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

Брюс Уиллис в Лос-Анджелесе: на фоне борьбы с афазией звезда улыбается и надевает кепку «Лос-Анджелес Доджерс»

08:55 • 106560 просмотра
Актуальное
"Еще придем": как в Тбилиси завершилась акция против фальсификаций результатов выборов

"Еще придем": как в Тбилиси завершилась акция против фальсификаций результатов выборов

Киев  •  УНН

19:02 • 2554 просмотра

Read in English

В Тбилиси завершилась акция протеста против результатов парламентских выборов, где "Грузинская мечта" получила 53,93% голосов. Оппозиция и президент Зурабишвили требуют расследования фальсификаций и проведения повторных выборов.

Акция против результатов парламентских выборов завершилась в Тбилиси после исполнения гимнов Евросоюза и Грузии, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».

Детали

Участники митинга расходятся, пока что движение на проспекте Руставели остается ограниченным.

«Еще придем» и „Власть народа“ гласили надписи, которые протестующие вывели на здание парламента Грузии с помощью лазеров.

Пока шла акция, российские СМИ хором начали раскручивать тему, что на митинге оппозиции в Тбилиси якобы находятся снайперы из Украины. «Источники» рассказывали им, что собственными глазами видели на Руставели людей в форме и с шевронами.

Спикерами акции стали президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также лидеры четырех основных оппозиционных политических партий. Зурабишвили призвала к расследованию фальсификаций. Оппозиция требует проведения повторных выборов в парламент под руководством международной избирательной администрации. Также все четыре партии подтвердили, что не собираются заходить в парламент и намерены отказаться от мандатов.

По предварительным данным ЦИК Грузии, партия власти «Грузинская мечта» на выборах 26 октября получила 53,93% голосов; оппозиционные «Коалиция за перемены» - 11,04%, «Единство - Национальное движение» - 10,17%, «Сильная Грузия» - 8,8%, «Гахария за Грузию» - 7,8%.

Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы тотальной фальсификацией и «российской спецоперацией».

США и Европейский Союз призвали провести полное расследование результатов парламентских выборов в Грузии.

В Грузии оппозиция требует повторных выборов - СМИ28 октября 2024, 16:54 • 9466 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
tbilisiТбилиси
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
salome-zurabichviliСаломе Зурабишвили
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
hruziia-krainaГрузия