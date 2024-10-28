"Еще придем": как в Тбилиси завершилась акция против фальсификаций результатов выборов
Киев • УНН
В Тбилиси завершилась акция протеста против результатов парламентских выборов, где "Грузинская мечта" получила 53,93% голосов. Оппозиция и президент Зурабишвили требуют расследования фальсификаций и проведения повторных выборов.
Акция против результатов парламентских выборов завершилась в Тбилиси после исполнения гимнов Евросоюза и Грузии, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».
Детали
Участники митинга расходятся, пока что движение на проспекте Руставели остается ограниченным.
«Еще придем» и „Власть народа“ гласили надписи, которые протестующие вывели на здание парламента Грузии с помощью лазеров.
Пока шла акция, российские СМИ хором начали раскручивать тему, что на митинге оппозиции в Тбилиси якобы находятся снайперы из Украины. «Источники» рассказывали им, что собственными глазами видели на Руставели людей в форме и с шевронами.
Спикерами акции стали президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также лидеры четырех основных оппозиционных политических партий. Зурабишвили призвала к расследованию фальсификаций. Оппозиция требует проведения повторных выборов в парламент под руководством международной избирательной администрации. Также все четыре партии подтвердили, что не собираются заходить в парламент и намерены отказаться от мандатов.
По предварительным данным ЦИК Грузии, партия власти «Грузинская мечта» на выборах 26 октября получила 53,93% голосов; оппозиционные «Коалиция за перемены» - 11,04%, «Единство - Национальное движение» - 10,17%, «Сильная Грузия» - 8,8%, «Гахария за Грузию» - 7,8%.
Зурабишвили назвала прошедшие парламентские выборы тотальной фальсификацией и «российской спецоперацией».
США и Европейский Союз призвали провести полное расследование результатов парламентских выборов в Грузии.
В Грузии оппозиция требует повторных выборов - СМИ28 октября 2024, 16:54 • 9466 просмотров