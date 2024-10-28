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"Ще прийдемо": як у Тбілісі завершилася акція проти фальсифікацій результатів виборів

Київ • УНН

 • 14512 перегляди

У Тбілісі завершилась акція протесту проти результатів парламентських виборів, де "Грузинська мрія" отримала 53,93% голосів. Опозиція та президент Зурабішвілі вимагають розслідування фальсифікацій та проведення повторних виборів.

"Ще прийдемо": як у Тбілісі завершилася акція проти фальсифікацій результатів виборів

Акція проти результатів парламентських виборів завершилася у Тбілісі після виконання гімнів Євросоюзу та Грузії, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Деталі

Учасники мітингу розходяться, поки що рух на проспекті Руставелі залишається обмеженим.

"Ще прийдемо" та "Влада народу" гласили написи, які протестуючі вивели на будівлю парламенту Грузії за допомогою лазерів.

Поки йшла акція, російські ЗМІ хором почали розкручувати тему, що на мітингу опозиції в Тбілісі нібито перебувають снайпери з України. "Джерела" розповідали їм, що на власні очі бачили на Руставелі людей у ​​формі та з шевронами.

Спікерами акції стали президент Грузії Саломе Зурабішвілі, а також лідери чотирьох основних опозиційних політичних партій. Зурабішвілі закликала до розслідування фальсифікацій. Опозиція вимагає проведення повторних виборів до парламенту під керівництвом міжнародної виборчої адміністрації. Також усі чотири партії підтвердили, що не збираються заходити до парламенту та мають намір відмовитися від мандатів.

За попередніми даними ЦВК Грузії, партія влади "Грузинська мрія" на виборах 26 жовтня отримала 53,93% голосів; опозиційні "Коаліція за зміни" – 11,04%, "Єдність – Національний рух" – 10,17%, "Сильна Грузія" – 8,8%, "Гахарія за Грузію" – 7,8%.

Зурабішвілі назвала минулі парламентські вибори тотальною фальсифікацією та "російською спецоперацією".

США та Європейський Союз закликали провести повне розслідування результатів парламентських виборів у Грузії.

У Грузії опозиція вимагає повторних виборів - ЗМІ 28.10.24, 18:54 • 16420 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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