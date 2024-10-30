Президентку Грузії викликали на допит через заяви про фальсифікацію виборів

Прокуратура Грузії оголосила про початок розслідування за фактом ймовірної фальсифікації парламентських виборів, що відбулися в країні 26 жовтня. На допит викликали президентку Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Эхо Кавказа".



Згідно із заявою ЦВК та інформацією, поширеною в публічному просторі через засоби масової інформації, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі мала б мати докази можливого фальсифікування парламентських виборів 2024 року, у зв'язку з чим, згідно зі встановленим законом порядком, президентку Грузії було запрошено на допит у слідче відомство 31 жовтня поточного року