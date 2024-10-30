Президентку Грузії викликали на допит через заяви про фальсифікацію виборів
Київ • УНН
Прокуратура Грузії почала розслідування можливої фальсифікації парламентських виборів 2024 року. Президентку Саломе Зурабішвілі викликали на допит 31 жовтня для надання доказів порушень.
Прокуратура Грузії оголосила про початок розслідування за фактом ймовірної фальсифікації парламентських виборів, що відбулися в країні 26 жовтня. На допит викликали президентку Грузії Саломе Зурабішвілі. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Эхо Кавказа".
Згідно із заявою ЦВК та інформацією, поширеною в публічному просторі через засоби масової інформації, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі мала б мати докази можливого фальсифікування парламентських виборів 2024 року, у зв'язку з чим, згідно зі встановленим законом порядком, президентку Грузії було запрошено на допит у слідче відомство 31 жовтня поточного року
Відомство обіцяє провести "всі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у зверненні ЦВК, а також з метою вивчення фактів, озвучених президентом Грузії, представниками окремих політичних партій і спостережних місій".
"У рамках розслідування будуть допитані всі особи, які можуть мати інформацію про ймовірний злочинний факт. Також повідомляємо громадськості, що з метою вивчення окремих правопорушень, виявлених у передвиборчий період і в день виборів, правоохоронні органи активно ведуть розслідування у кількох кримінальних справах. Про результати розслідування прокуратура періодично інформуватиме громадськість", - ідеться в заяві.
Нагадаємо
За офіційними даними, перемогу на парламентських виборах здобула керівна партія "Грузинська мрія", отримавши майже 54% голосів виборців.
Як опозиція, так і президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнають легітимність виборів і говорять про їхню фальсифікацію.
У понеділок у Тбілісі пройшла масштабна акція протесту проти результатів виборів.