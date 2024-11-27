Кандидатом на пост президента от правящей партии Грузии будет бывший футболист английского клуба "Манчестер Сити" Михаил Кавелашвили. Об этом объявил глава "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, сообщает УНН со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Честность, справедливость, патриотизм и принципиальность - качества, которые отличают Михаила Кавелашвили. Он лучшее воплощение грузинского мужчины по своей природе, если хотите, по своему габитусу. Он замечательный муж и отец четверых детей. Учитывая все вышесказанное, команда приняла единогласное решение о выдвижении Михаила Кавелашвили на пост президента Грузии. Я уверен, что Михаил Кавелашвили полностью восстановит достоинство, временно отобранное у института президента. 29 декабря состоится инаугурация нового президента, и отныне вопиющие практики измены страны и систематического нарушения Конституции со стороны президента Грузии, причинившие наибольший вред институту президента, останутся в прошлом", - заявил Иванишвили.

Как сообщается, Кавелашвили-один из лидеров "Силы народа", формально отколовшейся от правящей партии. Был членом парламента IX и X созывов, стал депутатом и по итогам парламентских выборов 26 октября. "Сила народа "известна антизападной риторикой и поддержкой"традиционных ценностей".

Он-ветеран футбола, начинал спортивную карьеру в Тбилисском "Локомотиве", затем перешел в "Динамо", в составе которого стал шестикратным чемпионом Грузии. В 1995 году перешел во владикавказский клуб "Спартак-Алания", а в 1996-году "Манчестер Сити" (28 матчей, 3 гола). Он также играл за различные клубы Швейцарии.

Дополнение

Впервые президента Грузии выберет не население, а избирательная коллегия, в которой у "Грузинской мечты" будет большинство мест.

выборы президента Грузии состоятся 14 декабря в здании парламента, а инаугурация - 29 декабря текущего года. Второй тур выборов (в случае необходимости) состоится также 14 декабря.