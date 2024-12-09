Возле парламента Грузии сожгли гроб с изображением олигарха Иванишвили
Киев • УНН
Протестующие принесли и сожгли гроб с изображением пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили у здания парламента Грузии. Это произошло на фоне протестов против результатов парламентских выборов.
В Грузии у здания парламента сожгли гроб, в котором было изображение пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".
Детали
По данным СМИ, к зданию парламента Грузии митингующие принесли гроб, внутри которого было изображение Бидзины Иванишвили. Гроб вскоре сожгли.
Ранее на акциях несколько раз сожгли флаги "Грузинской мечты" и чучело Иванишвили.
Грузии грозит приостановка безвиза с ЕС. В Еврокомиссии объяснили, почему7 дек. 2024, 10:25 • 19940 просмотров
Напомним
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о недействительности парламентских выборов 26 октября из-за массовых нарушений. После официальных итогов выборов, по которым правящая партия "Грузинская мечта" получила абсолютное большинство мест в парламенте, начались протесты.