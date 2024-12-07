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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грузии грозит приостановка безвиза с ЕС. В Еврокомиссии объяснили, почему

Грузии грозит приостановка безвиза с ЕС. В Еврокомиссии объяснили, почему

Киев  •  УНН

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Еврокомиссия предупредила Грузию о возможном приостановлении безвизового режима из-за невыполнения условий. Стране необходимо отменить ограничительные законы и гармонизировать визовую политику с ЕС.

Грузии необходимо предпринять срочные шаги по защите прав человека, отмене ограничительных законов, борьбе с коррупцией и усилению контроля миграции, чтобы избежать приостановки безвизового режима с ЕС. Это следует из отчета Еврокомиссии по выполнению условий безвиза, передает УНН со ссылкой на Новости Грузия.

"С учетом последних событий в Грузии продолжаются размышления о возможной активации механизма приостановления визового режима в отношении определенных категорий лиц. Для того, чтобы продолжить выполнение всех контрольных показателей либерализации визового режима и избежать возможной активации механизма приостановления, Грузии необходимо принять дополнительные срочные меры для выполнения рекомендаций Комиссии", — говорится в отчете.

Так, отмечается, что за последний год "Грузия не достигла прогресса в дальнейшей гармонизации визовой политики". "Наоборот, с подписанием соглашения о безвизовом режиме с Китаем в апреле 2024 года разрыв с визовой политикой ЕС увеличился", — отмечают в ЕК.

Кроме Китая, сейчас Грузия имеет безвизовый режим еще с 25 странами, гражданам которых для въезда в ЕС нужны визы: Армения, Азербайджан, Бахрейн, беларусь, Белиз, Ботсвана, Доминиканская Республика, Эквадор, Иран, Иордания, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Оман, Катар, россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таджикистан, Таиланд, Турция, Туркменистан и Узбекистан.

Власти Грузии утверждают, что, поскольку страна не имеет сухопутной границы с ЕС, отсутствие гармонизации визовой политики не представляет угрозы для Союза в отношении нерегулярной миграции или безопасности. Комиссия, в свою очередь, подчеркивает, что гармонизация "является ключевой целью для всех стран-соседей ЕС и для тех, кто стремится к членству в ЕС".

Согласно отчету, в 2023 году количество заявлений о предоставлении убежища в странах ЕС от граждан Грузии сократилось на 8%, до 24,4 тысячи. Также было зафиксировано десять случаев незаконного пересечения границ стран-членов ЕС гражданами Грузии. Количество граждан Грузии, незаконно находящихся в государствах Евросоюза, увеличилось на 12%, до 24,6 тысяч.

Еврокомиссия положительно оценивает стратегию власти по реадмиссии и сотрудничество с органами ЕС с точки зрения улучшения системы управления миграцией и безопасности границы.

В то же время, комиссию беспокоит положение с правами человека в Грузии. В отчете отмечается, что недавно принятые законы об иноагентах и запрет на "пропаганду ЛГБТ" "подрывают общую правовую основу для защиты основных прав".

"Обе инициативы нарушают права человека и основные свободы, в частности права на свободу объединений, высказывание мнения и неприкосновенность частной жизни", - сказано в документе.

Грузия приостанавливает переговоры с ЕС до 2028 года28 нояб. 2024, 14:30 • 16229 просмотров

Главные рекомендации:

Обеспечить защиту основных прав граждан Грузии, включая свободу собраний, высказывание мнений, право на неприкосновенность частной жизни, а также запрет дискриминации.

Отменить законы, ограничивающие права и свободы, противоречащие принципу недискриминации и европейским стандартам. Это особенно верно в отношении закона о " прозрачности иностранного влияния "и закона о"семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Внести поправки в Национальную стратегию в области прав человека, чтобы гарантировать "полную поддержку прав" ЛГБТ-лиц.

Привести визовую политику Грузии в соответствие с требованиями ЕС, особенно в отношении стран, представляющих угрозу для ЕС с точки зрения нелегальной миграции и безопасности.

Активизировать усилия по сокращению числа необоснованных заявлений о предоставлении убежища и количества незаконных пребываний, проводя информационные кампании и улучшая пограничный контроль.

Создать офисы по возврату и управлению активами, а также продолжить работу по отслеживанию и конфискации незаконных активов. Имеются в виду специализированные государственные учреждения для борьбы с финансовыми преступлениями и возвращения похищенных активов в экономику страны.

Принять новую стратегию борьбы с коррупцией, уделяя особое внимание расследованиям и судебным процессам по фактам коррупции на высоком уровне.

Внести изменения в закон об Антикоррупционном бюро для повышения независимости и политической нейтральности ведомства.

Привести закон О защите персональных данных в соответствие с законодательством ЕС.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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