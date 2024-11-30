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Протесты в Тбилиси: загорелся пожар в здании парламента

Протесты в Тбилиси: загорелся пожар в здании парламента

Киев  •  УНН

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В столице Грузии демонстранты сожгли чучело председателя партии "Грузинская мечта" и забросали здание парламента фейерверками. Через выбитые окна фейерверки попали внутрь, что привело к пожару.

В Тбилиси протестующие сожгли чучело председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и вызвали пожар в здании парламента. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Кроме этого, во время акции демонстранты забросали здание парламента фейерверками. Часть из них попала через выбитые окна во внутренние помещения, что вызвало пожар.

Напомним

Протесты в Грузии продолжаются на фоне политического кризиса, вызванного решением правительственной партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции. Митингующие требуют отставки правительства, новых выборов и возвращения страны на евроатлантический путь.

Протестующие в Тбилиси строят баррикады: что происходит возле парламента30 нояб. 2024, 19:40 • 8293 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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