Протесты в Тбилиси: загорелся пожар в здании парламента

В Тбилиси протестующие сожгли чучело председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и вызвали пожар в здании парламента. Об этом сообщает Эхо Кавказа, передает УНН.

Детали

Кроме этого, во время акции демонстранты забросали здание парламента фейерверками. Часть из них попала через выбитые окна во внутренние помещения, что вызвало пожар.

Напомним

Протесты в Грузии продолжаются на фоне политического кризиса, вызванного решением правительственной партии "Грузинская мечта" приостановить процесс евроинтеграции. Митингующие требуют отставки правительства, новых выборов и возвращения страны на евроатлантический путь.

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