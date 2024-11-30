Протестующие в Тбилиси строят баррикады: что происходит возле парламента

В Тбилиси протестующие строят баррикады возле парламента, используя железные листы ограждения. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Это стало ответом на напряженную ситуацию, которая продолжается из-за парламентских выборов, результаты которых не признает оппозиция.

На проспекте Руставели собралось по меньшей мере несколько десятков тысяч человек – значительно больше, чем накануне, когда полиция применила спецсредства для разгона демонстрантов.

Протесты вспыхнули с новой силой после того, как правительство Грузии объявило о приостановке переговоров о членстве страны в Европейском Союзе. Демонстранты требуют отставки правительства и повторных выборов, обвиняя власть в недемократических действиях и отходе от европейского курса.

В результате протестов в Грузии пострадало более 40 правоохранителей-МВД Грузии