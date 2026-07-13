Зеленский ожидает новых встреч с партнерами для усиления давления на рф и защиты Украины

Владимир Зеленский

Руководство РФ сошло с ума и отказывается заканчивать войну. Но усиление давления должно сработать, считает Президент Украины Владимир Зеленский. Он сообщил, что в ближайшее время будут новые встречи и переговоры, которые усилят защиту Украины, в частности, касательно европейского антибаллистического проекта FREYJA, инициированного Украиной, сообщает УНН.

"И все в мире это видят – видят, что Украине нужно больше ПВО, больше защиты жизни и что российское руководство сошло с ума из-за войны и абсолютно нерационально отказывается заканчивать войну.

Но давление на Россию должно сработать. Новые санкции против агрессора, новые пакеты поддержки для Украины, новые проекты – как наш европейский антибаллистический проект FREYJA – всё это должно сработать. Благодарю всех, кто помогает. В ближайшее время будут встречи и переговоры, которые должны усилить нашу защиту", - написал Владимир Зеленский.

Он опубликовал кадры с последствиями российских ударов по гражданским объектам.

"Сегодня россияне снова "победили" абсолютно гражданские объекты – обычные пассажирские автобусы в Одессе, обычные жилые дома в Запорожье, обычную больницу на Харьковщине. Каждый день такой войны России против жизни лишь доказывает правильность поддержки Украины со всех точек зрения: оборонной, политической и просто человеческой", - написал Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 июля, будет находиться с официальным визитом в Париже, где ожидается встреча "коалиции желающих". Также он анонсировал, что состоится встреча "антибаллистической коалиции", которая будет посвящена созданию инициированного Украиной европейского антибаллистического щита FREYJA.

Первый перехват баллистики с помощью украинского комплекса Freyja планируют осуществить до конца 2027 года – CEO Fire Point

Как отметил Президент, он ставил украинским производителям вооружения задачу создать более дешевый аналог Patriot, который может быть массовым.

В настоящее время украинским производителем вооружения Fire Point создана ракета-перехватчик FP-7.x, которая уже протестирована на максимальных ускорениях и маневрах, которые она может выполнять для перехвата баллистики. Стоимость этой ракеты около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую ракету для Patriot.

Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?

Панъевропейский антибаллистический щит Freyja сразу задумывался как такой, который объединит европейских партнеров. Как заявил сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, ключевое отличие проекта Freyja - в независимости от внешнего контроля. Он объяснил, что современные западные системы ПВО часто работают в формате закрытой архитектуры, когда страна-поставщик или производитель, фактически, сохраняют контроль над критическими элементами системы. Ожидается, что архитектура проекта будет реализована таким образом, что к нему смогут легко присоединяться новые страны-партнеры.

После успешных испытаний FP-7 совладелец Fire Point Штилерман призвал Европу ускориться для реализации проекта FREYJA

Представители различных европейских стран уже выразили заинтересованность в совместной реализации такого масштабного замысла. В частности уже были официально подписаны договоренности между министрами обороны Украины и Германии. Как отметил Штилерман, эти договоренности открывают путь к получению технической документации на различные компоненты будущей антибаллистической системы.

Кроме того, Fire Point недавно подписал соглашение с немецким производителем радаров Hensoldt. Из открытых источников также известно, что кроме немецких радаров дальнего обнаружения, в систему вероятно войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт, как ожидается, будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии с STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.