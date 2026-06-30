Панъевропейский противоракетный щит – кто поддержал проект FREYJA?

Испытания ракеты FP-7.х (скриншот из видео)

Украина продолжает привлекать европейских партнеров к проекту FREYJA – системе перехвата баллистических ракет. После переговоров с новоназначенным министром обороны Дании Еппе Бруусом глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что страна может стать одним из участников будущего консорциума, пишет УНН.

"Мы говорили об антибаллистической программе, которая является приоритетом для нас. И потенциально Дания может быть одним из членов-партнеров в создании этого консорциума стран Европейского Союза по созданию своей собственной антибаллистики", – сказал министр Федоров.

Отдельно Федоров подчеркнул, что FREYJA рассматривается как проект по защите не только Украины, но и всей Европы.

"Это может быть первым масштабным проектом, который будет производить антибаллистику. Поэтому мы движемся к запуску этого проекта. Надеемся, что также Дания присоединится к этому консорциуму", – заявил он.

Страны также обсудили запуск совместной платформы Denmark-Brave1 для развития оборонных инноваций и дальнейшую поддержку определенных на "Рамштайне" приоритетов Украины, в частности развития дальнобойных возможностей и беспилотных систем.

Что уже известно о FREYJA

Генеральным подрядчиком проекта антибаллистической системы FREYJA является украинская компания Fire Point, которая отвечает за разработку системы, производство ракет-перехватчиков FP-7.х, пусковых установок, систем управления и интеграцию ключевых компонентов комплекса.

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Одним из первых международных партнеров стала немецкая компания HENSOLDT. Она будет отвечать за производство, испытания и поставку радиолокационных систем, а также их интеграцию в комплекс. Ключевым элементом станет многофункциональный радар TRML-4D, построенный на технологии AESA, который способен одновременно обнаруживать и сопровождать до 1500 воздушных целей различных типов.

HENSOLDT назвали сотрудничество над FREYJA важным шагом для усиления европейских возможностей в сфере противоракетной обороны. В компании отметили, что украинский опыт создания новых оборонных решений в условиях полномасштабной войны объединят с немецкими радиолокационными технологиями, производственными возможностями и компетенциями по системной интеграции.

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По словам сооснователя Fire Point Дениса Штилермана, при условии быстрого прохождения процедур в странах-партнерах первые ракеты-перехватчики могут быть готовы уже к концу 2026 года. Следующей целью разработчиков является проведение первого перехвата баллистической цели до конца 2027 года.

Известно, что система будет строиться на открытой архитектуре и интегрироваться через стандарт НАТО Link 16. Ожидаемая стоимость одной ракеты-перехватчика составит около 700 тыс. долларов. Для сравнения, стоимость ракеты американского комплекса Patriot PAC-3 оценивается примерно в 3,8 млн долларов.

О необходимости активной работы с международными партнерами накануне заявил Президент Владимир Зеленский. По его словам, уже на этой неделе Украина продолжит переговоры с союзниками относительно решений, необходимых для гарантирования безопасности и приближения мира.

"Мы будем работать с партнерами. Есть вещи, которые стоит сделать ради приближения мира. Будет активный международный график. Очень ожидаем положительного ответа от Группы семи на наши запросы, а также от участников "Коалиции желающих" (...) Июнь и июль должны быть результативными для Украины прежде всего для нашего общего стремления гарантировать безопасность. Мир нужен", – подчеркнул Президент.

Напомним

18 июня Украина и Германия подписали соглашение о развитии совместной антибаллистической программы. Оно предусматривает сотрудничество украинских и немецких предприятий в сфере противовоздушной и противоракетной обороны, а также поддержку разработки и производства современных ракет-перехватчиков. Известно, что уже семь немецких компаний выразили заинтересованность в присоединении к проекту.

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