В Fire Point заявили, что ракета FP-7.x прошла испытания и полностью готова

Ракета FP-7.x производства украинской оборонно-технологической компании Fire Point прошла испытания и полностью готова. Об этом на полях международной выставки Eurosatory-2026 в Париже заявил совладелец и главный конструктор компании Денис Штилерман, передает УНН.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман сообщил, что ракета-перехватчик FP-7.x баллистических целей полностью готова и прошла соответствующие испытания технических характеристик: дальность, скорость и высота полета, маневренность.

Мы провели испытание. Ракета отклонялась на максимальных ускорениях и имитировала получение агрессивных команд - сообщил Денис Штилерман.

Ракета FP-7.x – перехватчик баллистики, который должен использоваться в рамках проекта FREYJA - панъевропейского антибаллистического щита.

Штилерман также заявил, что компания готова предоставить другое свое изделие - ракету FP-9 - полностью композитную скоростную ракету для того, чтобы европейские радары и системы распознавания могли обнаруживать такие современные цели и обезвреживать их ракетой FP-7.x.

Также он сообщил, что в ходе международной выставки Eurosatory-2026 в Париже ожидается подписание ряда соглашений с европейскими партнерами, которые откроют возможность запуска системы FREYJA.

Напомним

16 июня Fire Point и немецкий производитель высокотехнологичных радарных систем HENSOLDT уже подписали в Париже Меморандум о взаимопонимании.

Документ закладывает основу для сотрудничества сторон в создании системы противоракетной обороны в рамках проекта FREYJA – будущего панъевропейского антибаллистического щита. Согласно соглашению, HENSOLDT обеспечит производство, тестирование и поставку радарных систем для комплекса наземной ПВО.

Речь идет о высокомобильном радаре TRML-4D, способном одновременно обнаруживать и сопровождать более 1500 целей на расстоянии до 250 км. Он базируется на новейшей технологии AESA (активная фазированная антенная решетка). Радар доказал свою эффективность в боевых условиях в течение последних лет и благодаря программной адаптивности также хорошо подходит для целей системы GBAD.

Fire Point является главным системным интегратором проекта и будет отвечать за общую архитектуру комплекса. Украинская компания обеспечит разработку, производство и интеграцию ракет-перехватчиков FP-7.х, систем управления и пусковых установок, а также объединение всех компонентов в единую систему противоракетной обороны. Подписание соглашения между Fire Point и HENSOLDT об использовании немецких радарных систем стало одним из ключевых практических шагов на пути к реализации FREYJA.