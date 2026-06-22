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Главный конструктор Fire Point: наше вооружение не имеет скрытых "выключателей", что даёт независимость в сфере безопасности

Киев • УНН

 • 17013 просмотра

Украинская компания Fire Point создаёт ударные беспилотники и ракеты на открытой архитектуре. Сооснователь Денис Штилерман заявил, что это гарантирует независимость стран в сфере безопасности.

Главный конструктор Fire Point: наше вооружение не имеет скрытых "выключателей", что даёт независимость в сфере безопасности

Украинская компания Fire Point, специализирующаяся на производстве ударных беспилотников и ракет, предлагает решения, которые строятся на открытом программном обеспечении и открытой архитектуре. Такие оборонные решения не содержат никаких скрытых "выключателей", которые дают контроль производителю. Об этом во время брифинга на международной выставке Eurosatory-2026 в Париже заявил сооснователь и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман, передает УНН.  

По словам Штилермана, искусственный интеллект существенно меняет ситуацию и обесценивает программное обеспечение. Вместо этого более ценными становятся производственные мощности и  мощности в сфере высоких технологий. 

"Еще одна важная вещь: ИИ приходит в ближайшем будущем. Весь software, который вы считаете своей интеллектуальной собственностью — уже стоит ноль, потому что ИИ сейчас работает как младший разработчик, но отвечает не за неделю, а за 15 минут. Единственное, что начинает стоить — это производственные мощности и мощности в сфере высоких технологий. Именно поэтому мы строим всю нашу платформу на открытой архитектуре и открытом программном обеспечении: показываем клиентам, что внутри ракеты нет ни одного "выключателя". Мы считаем, что такие средства, которые базируются на открытом программном решении, позволяют любой стране быть уверенной в их настоящей независимости в сфере безопасности. Потому что сейчас, покупая безопасность, вы также должны покупать независимость", — пояснил Штилерман. 

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Он привел конкретный пример, когда такой "выключатель" сыграл против пользователя вооружения. 

"Хороший пример — Катар потратил 20 миллиардов долларов на систему ПВО, а затем в один день, когда израильская авиация летела уничтожать лидера "Хезболлы", радары просто выключили. Если вы потратили 20 миллиардов на свою оборону — вы должны быть независимы в своей обороне. Открытое программное обеспечение — это путь к минимизации расходов на тестирование: если протестировано в одной стране — сразу доступно в другой стране", — подчеркнул Штилерман. 

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Напомним 

Украина выступила инициатором создания панъевропейского антибаллистического щита – Freyja. Основой этой системы противовоздушной защиты является украинская ракета-перехватчик баллистики FP-7.x, созданная украинским производителем Fire Point. Ее называют аналогом американской системы Patriot PAC-3. Однако украинские ракеты значительно дешевле – ожидается, что их цена около 700 тысяч долларов за штуку против 3,8 миллиона долларов за одну американскую.

FP-7.x во время недавнего испытания  достигла высоты полета в 25 километров, что сопоставимо с показателями комплекса Patriot.

16 июня немецкий производитель радарных комплексов Hensoldt присоединился к проекту по созданию панъевропейского антибаллистического щита Freyja.

По информации из открытых источников, в Freyja, кроме немецких радаров дальнего обнаружения, войдут также радар подсветки и наведения Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land. Командный пункт будет на базе норвежского комплекса Kongsberg Fire Distribution Center. Одной из ключевых особенностей системы станет открытая архитектура и использование модулей Network Access Nodes, которые позволят интегрировать дополнительные решения и компоненты.

Обмен данными между всеми элементами комплекса будет осуществляться через тактический канал Link 16, стандартизированный в соответствии с STANAG 5516. Именно этот протокол должен обеспечить интеграцию Freyja в уже существующую систему противовоздушной обороны Украины и других европейских стран.

Юлия Мельник

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